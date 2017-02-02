Доллару и рублю определили границы курса

В среду рубль ослаб по отношению к обеим мировым валютам в рамках торгов, определяющих его официальный курс. Затем в ходе стандартной торговой сессии доллар начал снижаться по отношению к евро и к рублю, однако в итоге укрепился.

Официальный курс доллара на 2 февраля составляет 60 рублей 31 копейку. Во время последних торгов он укрепился на 23 копейки. За один евро сейчас дают 65 рублей три копейки. Укрепление европейской валюты относительно рубля составило 75 копеек.



По мнению Борис Хейфеца, профессора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, это укрепление является продолжением динамики минувших торгов, когда доллар на мировых рынках снижался к евро в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы США. При этом эксперт не уверен, что можно ожидать резких повышений ставки ФРС в 2017 году после затяжного периода выдерживания ее на самом низком уровне, пишет "Российская газета".

Профессор напомнил, что даже Дональд Трамп в своей риторике поддерживает слабый доллар. Президент США в ходе недавней встречи с представителями фармацевтических компаний заявил: "Все другие страны живут за счет снижения курсов своих валют. Они играют на девальвации, а мы сидим здесь, как кучка идиотов".

Хейфец полагает, что валютный курс будет зависеть от ситуации в экономике США и в мировой экономике. "Нам надо снижать свою ставку, чтобы увеличился экономический рост, чтобы кредитовалась экономика. Думаю, рубль нацелят на ослабление. Границы обозначены уже не раз, 60-65 рублей за доллар, предполагаю, что в этом коридоре все и останется", – заключил эксперт.