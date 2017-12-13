Промсвязьбанк отчитался о прибыли

Промсвязьбанк за 11 месяцев заработал более 16 миллиардов рублей чистой прибыли. Такие данные содержатся в предварительной отчетности финансово-кредитной организации.



В документации, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности, говорится о том, что с января по ноябрь текущего года банк получил чистую прибыль. Речь идет о сумме более 16 миллиардов рублей.



Из этого объема до конца декабря 11 миллиардов планируется включить в базовый капитал. Это произойдет после подтверждения финансового результата независимым аудитором.

Согласно оценкам Промсвязьбанка, норматив достаточности базового капитала к 1 января 2018 года составит не менее 7,4%. При этом, минимальное регуляторное значение установлено на отметке 7,03%. Таким образом, у банка есть комфортный запас капитала.