Промсвязьбанк отчитался о прибыли
В документации, составленной по российским стандартам
бухгалтерской отчетности, говорится о том, что с января по ноябрь текущего года
банк получил чистую прибыль. Речь идет о сумме более 16 миллиардов рублей.
Из этого объема до конца декабря 11 миллиардов планируется включить в базовый капитал. Это произойдет после подтверждения финансового результата независимым аудитором.
Согласно оценкам Промсвязьбанка, норматив достаточности базового капитала к 1 января 2018 года составит не менее 7,4%. При этом, минимальное регуляторное значение установлено на отметке 7,03%. Таким образом, у банка есть комфортный запас капитала.
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