В Москве резко подскочили цены на трусы

Цены в Москве за последние годы выросли более чем на 100%. Эксперты выяснили, как менялась стоимость продуктов и товаров народного потребления за последнюю пятилетку.



Пять лет назад зарплаты москвичей хватало и на новые сапоги, и на театр, и на летний отдых в Турции. Сейчас денег хватает только на продукты и коммуналку, признаются жители столицы.

По данным Росстата, с ноября 2012 года хлеб и булочные изделия подорожали на 54%. Творог жирный теперь стоит на 77% больше, а молоко – на 66%. Рис вырос в цене на 68%, гречка – на 56%.

Лидерами по росту цен оказались орехи (подорожание на 118%), масло сливочное (107%), сыры твердые и полутвердые (89%), мороженое сливочное (83%), йогурты (80%) и шоколад (78%).

Немного остали от лидеров чай черный в пакетиках, который подорожал на 68%. Яйца стоят на 43% дороже, колбаса сырокопченая – на 42%, конфеты шоколадные – на 68%. Взлетели цены на овощи и фрукты: картофель в 2017 г стоит на 33% дороже, чем в 2012-м, яблоки – на 41%.

Россияне стали реже покупать одежду. Джинсы мужские с 2012 года подорожали на 37%, кроссовки – на 50%. Женские зимние сапоги прибавили в цене 22%, бюстгальтеры - 41%, а трусы – 43%.

Гораздо меньше 5 лет назад приходилось отдавать за коммуналку. Например, горячее водоснабжение тогда стоило на 55% дешевле, а содержание-ремонт жилья – на 102%. Возросли в цене и платные медицинские услуги. Прием врача-специалиста подорожал на 49%. За лечение кариеса и установку пломбы теперь придется заплатить на 41% больше, а изготовление съемного зубного протеза обойдется дороже на 59%. Подорожание коснулось бензина, детских вещей, мебели и хозтоваров, бытовой техники и компьютеров.

"Цены росли всегда, но раньше росли и доходы. И доходы росли быстрее, чем цены, поэтому люди в массе своей переживали это спокойно. Сейчас в первую очередь дорожают продукты, которые являются основной пищей самых низкодоходных слоев населения – крупы, молочка, растительное масло, товары жизенной необходимости. Это объясняется тем, что спрос на самые дешевые продукты растет, когда беднеет население", – приводит комментарий председателя Союза потребителей России Петра Щелища издание "Свободная пресса".