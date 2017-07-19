Россиянам пообещали снижение цен на овощи

Цены на овощи в России заметно снизятся, пообещал глава министерства сельского хозяйства Александр Ткачев. Он заметил, что к 17 июля овощи уже успели подешеветь на 7%. "К августу-сентябрю цены будут существенно ниже", – цитирует Ткачева Eg.Ru. Он отметил, что пик подорожания овощей традиционно приходится на май из-за дефицита собственной продукции и роста доли экспорта. Чтобы в будущем избежать этого в стране необходимо строить больше новых овощехранилищ. Это позволит пользоваться прошлогодними запасами до созревания собственного летнего урожая.