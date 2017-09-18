Названа причина нового подорожания бензина

К 1 июля 2018 года россиян ждет подорожание бензина на рубль за литр. Такое решение было принято на бюджетных совещаниях в правительстве.

Рост тарифа будет происходить в два этапа – на 50 копеек за литр с 1 января 2018 года, и еще на столько же с 1 июля. "Ведомости" отмечают, что он значительно превышает то, что предусмотрено Налоговым кодексом: индексацию на инфляцию в 4%. Согласно таким расчетам, подорожание должно было составить 30 копеек на литр бензина и 23 копейки на литр дизельного топлива.

Дополнительные доходы от подобного решения составят около 60 миллиардов рублей, считают в правительстве. Эксперты прогнозируют, что из-за повышения акциза на 50 копеек топливо для потребителя может подорожать на 60. При определенных неблагоприятных условиях средняя цена топлива может превысить отметку 40 рублей за литр.



Инициатива исходит от Министерства транспорта, которому нужны средства на строительство дорог, в частности трассы "Приморское кольцо" в Калининградской области. Другим возможным вариантом вложения денег является дорога "Таврида" в Крыму. Оставшиеся могут быть распределены между региональными дорожными фондами.

Отметим, что вернуть регионам долю в акцизе на топливо к 2019 году предложил глава государства Владимир Путин. В 2015-м доля сборов за бензин там сократилась, а федеральная выросла с 0 до 38,8%. В августе стало известно, что рост цен на бензин превысил инфляцию более чем в два раза.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отказа от транспортного налога за счет повышения акцизов. В таком случае автомобилисты будут платить только за километры, которые действительно проехали: чем больше едешь, тем больше платишь.