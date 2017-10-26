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Мигрантам ставят препятствие на пути в Россию

Фото: GLOBAL LOOK press
В Министерстве труда и социальной защиты России предложили снизить на 20% квоту на иностранную рабочую силу. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
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Как говорится в проекте нормативно-правового акта, уже в следующем году количество выданных разрешений на въезд на территорию России для иностранных граждан может быть сокращено до 140,4 тысячи. Это более чем на 20% меньше, чем было выдано в 2017 году.

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При этом в Минтруде подчеркнули, что потребность в иностранных рабочих в 2018 году оценивается в 108 тысяч человек. Эта цифра предусматривает резерв в 30% – это 32 тысячи человек. Такая опция заложена в случае увеличения потребности регионов в иностранной рабочей силе.

Напомним, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал соотечественников отказаться от ношения бороды и хиджабов. Глава государства заявил, что растительность на лице – это не показатель религиозности, а облачение женщины в черный закрытый наряд не является местной традицией.

Фото: GLOBAL LOOK press

В связи с этим глава общественного движения "Таджикские трудовые мигранты" Каромат Шарипов предсказал увеличение потока рабочих из Таджикистана в Россию. "В условиях, в которых живут таджики в России, конечно, лучше ходить с бритой головой и без бороды", – заявил он.

По состоянию на апрель 2017 года на территории России находятся, по разным данным, более десяти миллионов иностранцев. Примерно треть из них – нелегально. В большинстве в нашу страну на заработки едут граждане среднеазиатских государств. Прежде всего из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Вместе с тем в Россию продолжают приезжать украинцы, хотя их число по сравнению с количеством мигрантов из Средней Азии невелико.

Автор: Иван Поляков26 октября 2017, 17:04

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