Россию предупредили о нашествии таджиков

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал своих соотечественников отказаться от ношения бороды, а женщин от хиджабов. Председатель общественного движения "Таджикские трудовые мигранты" Каромат Шарипов связал решение главы государства со стремлением соблюдать санитарные нормы в республике.

Рахмон обосновал свон заявление тем, что ношение бороды далеко не показатель религиозности, а облачение женщин в черное не является изначально таджикской традицией. В свою очередь Шарипов предсказал увеличение потока мигрантов из Таджикистана в Россию в связи с этим запретом.

"В условиях, в которых живут таджики в России, конечно, лучше ходить с бритой головой и без бороды. Там есть все – и болезни, и вши, которые в бороде заводятся", – цитирует председателя общественного движения НСН. По его словам, президент республики своим запретом носить бороду склоняет людей к переезду в Россию, где такого ограничения нет.

"Человека забирают, приводят в отделение милиции, забирают паспорт и дают время самостоятельно сбрить бороду. За год в Хатлонской области было так задержано 13 тысяч человек, это очень много", – рассказывает Каромат Шарипов. Он добавил, что это происходило не по воле граждан, а по решению сотрудников милиции.

По его мнению, в этом Рахмон "перегибает палку". "Я думаю, что его ввели в заблуждение его советники", – резюмировал Шарипов.

Как писали Dni.Ru, по состоянию на апрель этого года в России, согласно разным данным, находятся более десяти миллионов иностранцев, примерно треть из них – нелегально. Мигранты приезжают на заработки в основном из стран Средней Азии (Таджикистан, Киргизия, Узбекистан), а также с Украины.