В оттоке мигрантов увидели угрозу для России

Уменьшение числа мигрантов может ударить по экономике России, такое мнение высказывают ученые и эксперты. Иностранная рабочая сила в последние годы стала одним из ключевых факторов для развития российской экономики.

В ближайшие годы возрастет угроза оттока из страны мигрантов и это негативно скажется на развитии России. Об этом заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. По его словам, иностранные работники формируют довольно крупную часть отечественной экономики, и без них уже не обойтись.

Кузьминов упомянул о жесткой конкуренции за иностранную рабочую силу со стороны азиатских стран. Получается, что экономика России подсела на мигрантов, от их трудовой деятельности зависят сейчас и доходы коренных жителей страны.

Через пять лет Россия может начать терять мигрантов, доля которых на рынке труда составляет 5-7%, подчеркнул ректор ВШЭ. Кузьминов призвал перестать относиться к человеческому капиталу как к воздуху, которого много и который ничего не стоит.

Между тем аналитики Sberbank CIB утверждают, что в 2017 году приток мигрантов в Россию усилится в случае восстановления экономики. В 2015-2016 годах российские зарплаты были привлекательны для мигрантов, и если отечественная экономика будет демонстрировать устойчивый рост, приток мигрантов, скорее всего, продолжится.

Сегодня в России, по разным данным, находятся более 10 миллионов иностранцев, примерно треть из них – нелегально. Мигранты приезжают на заработки в основном из стран Средней Азии (Таджикистан, Киргизия, Узбекистан), а также с Украины. После обострения ситуации на юго-востоке в 2014 году Незалежную покинули более двух миллионов человек, часть из них уже вернулась на родину.

По данным Национального Банка Украины, приехавшие на заработки в Россию украинцы перевели на родину в 2015 году более пяти миллиардов долларов. Это составляет 5,7% ВВП страны.

Больше половины мигрантов останавливаются в Москве и Санкт-Петербурге, что объясняется просто – в мегаполисах намного проще трудоустроиться даже без наличия официальной регистрации.

Приток мигрантов в Россию несет в себе как минусы, так и плюсы. С одной стороны – это дешевая рабочая сила, используемая в основном в сфере обслуживания и ЖКХ, куда россияне идут работать неохотно. С другой – рост преступности и угроза терроризма: среди выходцев из мусульманских стран ведется активная работа по вербовке в запрещенные организации.

По мнению экспертов, эффективная государственная политика в отношении мигрантов должна включать в себя не только выработку квот на их пребывание в стране и придумывание сложных экзаменов по русскому языку, но и серьезный контроль за всеми приезжими – как в области трудовых отношений, так и в социальной сфере.

