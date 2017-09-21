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Происшествия

В Москве мигранты устроили новую провокацию

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
У торгового центра "Москва" на Тихорецком бульваре – новая драка. Полиция задержала несколько человек.
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Очередная драка произошла у торгового центра "Москва" на Тихорецком бульваре, полиция задержала нескольких ее участников. Прошлая массовая потасовка, произошедшая здесь 20 сентября, также была вовремя пресечена правоохранителями: были задержаны около 70 человек, сообщил РБК президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

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"Тут все под контролем. ОМОНа больше, чем собравшихся. Собралось много камер, было несколько провокаторов, которые начали шум поднимать, что тут чуть ли не убивают. Но это чушь полная", – заявил Коженов.

По разным сведениям, задержаны от четырех до десяти человек. Полиция определила происходящее как рейд против нарушений миграционного и трудового законодательства в торговом центре "Москва", сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальные представители полиции опровергают сообщения о массовой драке. Правоохранители говорят лишь о "проводимых в ТЦ профилактических мероприятиях".

Как сообщали ране Dni.Ru, причиной массовых беспорядков у ТЦ "Москва" накануне, 20 сентября послужили слухи, что охрана якобы избила одного из грузчиков, гражданина Таджикистана, который позже попал в больницу. По другим сведениям, у него случился приступ эпилепсии, ему вызвали скорую и увезли в больницу. Сейчас с мужчиной все в порядке, следов побоев на его теле нет, передает "Дождь". Тем временем Кармат Шарипов, который возглавляет, напомним, движение "Таджикские трудовые мигранты", уверен, что беспорядки вокруг торгового центра начались из-за того, что охрана избила гастарбайтера. Шарипов рассказывал, что пострадавшего "замотали белой материей и выбросили за пределы рынка". Позже у него диагностировали сотрясение мозга. Пострадавшего зовут Навруз Каримов, ему 27 лет.

Узнав о госпитализации, к рынку пришла толпа примерно из 300 человек. Они хотели устроить самосуд над якобы избившими их соотечественника охранниками. Побоища удалось избежать благодаря действиям полиции. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. Несколько десятков человек были задержаны.

Автор: Алексей Минин21 сентября 2017, 17:31
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