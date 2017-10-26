"Единая Россия" поддержит законопроект о бюджете
Ключевые параметры Проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов – выполнение социальных обязательств перед россиянами, а также выделение дотаций регионам на неукоснительное исполнение майских указов президента России. Андрей Турчак подчеркнул, что социальная поддержка – незыблемый приоритет партии. Фракция "ЕР" намерена отстаивать соответствующие статьи бюджета на следующий год. В их числе – повышение МРОТ в 2018 году до 85%, а в 2019 году – до 100% от прожиточного минимума, индексация денежного довольствия военнослужащих, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
Проект бюджета предусматривает стабильное развитие страны в интересах ее жителей, отметил исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России". "Важно, что большинство предложений, которые повлияли на параметры рассматриваемого проекта бюджета, были сформированы в рамках реализации партийных проектов, а также по итогам отраслевых партийных форумов, которые проходили в течение года", – сообщил Турчак.
По словам политика, многие пункты документа скорректированы на основании запросов, которые партия получает от граждан из регионов. Так, проект бюджета предусматривает государственную поддержку агропромышленного комплекса – включая такие меры, как ускорение технологической модернизации, развитие социальной инфраструктуры села и поддержка фермеров при покупке сельхозтехники.
Турчак напомнил, что благодаря партпроектам "Театры малых городов" и "Театры – детям" финансовую поддержку получат региональные кукольные театры, театры для детей и молодежи. Кроме того, на бюджетные средства будут закуплены новые музыкальные инструменты для детских школ искусств. Продолжится реализация проекта "ЕР" "Городская среда". Особое внимание в его рамках уделяется поддержке социально-ориентированных НКО.
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