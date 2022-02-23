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Культура
Кустурица станет новым режиссером Театра Российской армии

Кустурица станет новым режиссером Театра Российской армии

Эмир Кустурица решил прикоснуться к российской культуре и начать ставить постановки в Театре Российской армии.
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Недавно министр обороны России встретился с Эмиром Кустурицей и предложил ему стать режиссером Театра Российской армии. Культовый режиссер принял это предложение и скоро уже займет новое место. Также он поблагодарил российского политика за доверие. Он отметил, что его главная цель – сохранение классических ценностей. По словам сербского режиссера, цена театра, в которые его пригласили работать, имеет большую историческую ценность. В планах у Кустурицы поставить несколько спектаклей по мотивам советских фильмов.

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Стоит отметить, что сам Сергей Шойгу ценит талант Кустурицы. Он уверен, что тот сможет внести большой вклад в развитие русских ценностей. Напомним, что режиссер является автором таких знаменитых кинокартин, как "Пеликан", "Завет", "Невидимые дети". Эмир также не раз становился обладателем престижных кинопремий. Так, он получил "Золотую пальмовую ветвь", "Серебряного льва" и прочие награды.

Однако не все верят в успех культурного деятеля. Некоторые эксперты считают, что Эмир не справится с должностью театрального режиссера, поскольку ранее он занимался именно кино. Также, по мнению критика Руднева, успешные работы Кустурицы остались в прошлом, а потому его успех в новой должности стоит под сомнением.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 февраля 2022, 03:59 Источник: "Телепрограмма" • Требует проверки

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