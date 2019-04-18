Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 18 апреля
Лента новостей
14:00
"Я не дарил ей бриллианты и шубы": Гаркалин сделал душещипательное признание
13:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 апреля 2019 года
13:21
Путин рассмешил девушек во время фотосессии (видео)
12:52
В Балашихе мужчину сбила электричка
12:44
В Уфе драка двух знакомых переросла в поножовщину
12:44
"Чему мы учим людей?": особое отношение к больному Быкову вызвало оторопь
12:31
Эрмитаж экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва
12:24
"Единая Россия" с размахом провела Неделю экологии
12:15
Пенсионер принял брата за дичь и убил его
11:58
"Это что за порно?": народ в шоке от оголившейся Медведевой
11:58
Молодой муж о разводе с Екатериной Климовой
11:49
Знаменитого актера застрелили средь бела дня
11:39
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
11:31
Житель Домодедово готовил амфетамин у себя в мансарде
11:30
Под Новгородом перевернулся грузовик с шампанским
11:27
Госдума улучшила систему госзакупок
11:27
Названы вызывающие рак кишечника продукты
11:18
Хамство и давка: шоу Пугачевой обернулось скандалом
11:08
В Москве у пенсионерки украли 3 миллиона рублей
10:42
"Не хочу пачкать рот": Боня плюнула в выскочку Собчак
10:42
Маркл обвинили в гнусном предательстве
10:37
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
10:29
Родившая актриса Яковлева ушла от мужа
10:04
На вдову Марьянова подали в суд
09:51
Мать сильно изменилась после смерти Юлии Началовой
09:28
Известная модель станцевала с голой грудью (видео)
09:22
В юбилейном концерте Пугачевой на сцену вышли ее пятилетние дети
09:11
В российском кефире нашли антибиотики
09:07
"Чистый персик": народ в восторге от оттопырившей зад Седоковой
08:39
Мадонну распекли за новый сингл
08:37
Ведущая Первого канала родила четвертого ребенка
08:16
Медведева спела на юбилее Пугачевой
08:13
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
06:30
Отставка Лукашенко: что происходит в Минске
06:05
"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
04:03
После слухов о новой пассии Максим Виторган показал "неприличное" видео
02:02
Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
00:01
Снятого с рейса известного актера ожидает печальная участь
23:00
"Нервным музыкальным натурам не смотреть": Галкин показал Пугачеву за интересным занятием
22:00
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
21:33
Разъезжающийся Нотр-Дам-де-Пари укрепляют после пожара
20:47
Умер корреспондент Первого канала
20:45
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
20:42
Огонь из двигателя пассажирского самолета попал на видео
20:23
"Бомба!": Бледанс шокировала новым имиджем
20:04
Растерянный Меньшов попал в лапы мошенников
19:47
"Эпичный клоун": госпитализированного Быкова высмеяли
19:47
Соболь обвинили в обмане родителей заболевших московских детей
19:04
Панин с голой подружкой взбудоражили народ
18:43
Можно ли доверять дешевым лекарствам
18:40
"Лесбиянка": наманикюренный Светлаков обматерил Собчак после сравнения с геями
18:15
Пригожин увел гостей с концерта Пугачевой
17:46
В Москве за несколько лет проведут капремонт 135 поликлиник
17:41
Дума поддержит предложения Медведева по улучшению системы госзакупок
17:38
"Швабру" Тодоренко высмеяли за безвкусный наряд
17:36
Погрязшая в судах с внучкой Федосеева-Шукшина схватилась за голову
17:13
Володин: Отчет Медведева – содержательный и конкретный разговор
17:02
Разменявшая шестой десяток Валерия рыдает в три ручья
16:57
Под Владимиром полностью сгорел грузовик (видео)
16:45
"Беременная" от Киркорова отправляет родственникам послания с того света
16:41
Эксперты высоко оценили сотрудничество Думы и правительства
16:34
Требующая четыре миллиона в месяц жена не дает Аршавину развод
16:30
"Мир настоящей боли и ужаса": Калашникова впервые заговорила после выкидыша
16:15
Жена рассказала о состоянии Быкова
16:14
Под Москвой эвакуировали крупный ТЦ
15:58
Медведев отчитался перед Думой о работе правительства
15:54
Муцениеце застукала Прилучного с бывшей любовницей
15:45
Названы дата и время дебатов Порошенко и Зеленского
15:36
Чемпион КХЛ избил девушку в Казани
15:26
"Шансы невелики": Медведеву спустили с небес на землю
15:19
Медведев призвал членов правительства чаще общаться с депутатами
15:17
Барановская появилась на красной дорожке в одном плаще на голое тело
14:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 апреля 2019 года
14:51
Любовника Собчак признали иконой стиля
14:38
Жена притащила на разборки с Аршавиным их малолетнюю дочь
14:29
Ольга Кабо рухнула с высоты на глазах у оцепеневших зрителей
14:29
У девочки нашли 10 раковых опухолей в глазу благодаря вспышке фотокамеры
14:11
Знаменитого артиста сняли с рейса за 100 грамм водки
14:05
Хакеры слили в Сеть номер телефона Порошенко
13:36
Переехавшая в Европу Боня назвала россиян ущербными
13:33
В Петербурге массово эвакуируют школы из-за угрозы взрыва
13:21
"Я не аферистка!": Цымбалюк-Романовская жестко ответила на дерзкие обвинения в мошенничестве
13:07
Стареющая Рудковская пришла на премию с "соплей" на голове
13:02
На красной ветке московского метро человек упал на рельсы
12:53
"Рассадник инфекций": Топурию пропесочили за связь с Гуфом
12:44
В Башкирии водитель сбил подростка и скрылся
12:34
Как семья готовится к 40 дням со смерти Началовой
12:30
Стилист нагло отказала Анфисе Чеховой
12:28
В Подмосковье загорелся крупный ТЦ
12:16
Коренные одесситы убедили москвичей своей едой
12:10
Кома после инсульта: подробности состояния сдавшего Быкова
12:08
"Развал и разруха": Крымский мост довел россиян до истерики
12:06
Московский суд продлил арест Кокорина и Мамаева
12:03
"Как козе баян": Галкин оказался не нужен меркантильной Пугачевой
11:51
Минус 11 кг: стройная Валерия морит мужа голодом
11:43
Мужчина поджег дом и зарезал соседей
11:32
Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован
11:27
Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену
11:05
Под Красноярском автобус влетел в локомотив: есть пострадавшие
11:04
Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
СМИ: Избиратели отказывают в поддержке Любови Соболь
Разразившуюся грязной бранью Собчак уличили в расизме
Затравленная Маркл нашла защиту
Культура

Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам

Фото: Пресс-служба
13 апреля 2019 года ознаменовалось прекрасным танцевальным событием – чемпионатом Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Турнир проходил на одной из лучших танцевальных площадок – Кремлевском паркете. 
прочитано 133 раза

В роли организатора танцевального вечера и его постоянного ведущего выступил заслуженный деятель искусств России, почетный вице-президент Мирового танцевального совета (WDC), президент Российского танцевального союза (РТС) – Станислав Попов. Генеральным партнером стал – "Газпромбанк" (АО), информационным партнером – ДНИ.РУ.

Это уже девятый турнир такого высокого ранга, проводимый в России. Напомним, что первый чемпионат Европы по латиноамериканской программе был проведен в нашей стране в 2002 году в Санкт-Петербурге.

Фото: Пресс-служба

Настоящий праздник танца собрал в Кремле поклонников этого вида спорта. Неповторимая атмосфера вечера, нарядные гости, элегантный зал и самые сильные дуэты Европы заставили трепетать сердца каждого, кто наблюдал за развитием событий на легендарном паркете. Станислав Попов приоткрыл секрет успеха: "Такие турниры проходят в нашей стране прежде всего потому, что они организованы на высочайшем уровне и это признают все страны.  За три года до проведения этого чемпионата страны подавали свои заявки, проводилось голосование и мы, в очередной раз, выиграли право проведения турнира такого ранга. Для всех присутствующих здесь сегодня это абсолютно понятно и очевидно. Мы делаем все для того, чтобы участникам было очень комфортно: великолепный пятизвездочный отель, индивидуальная встреча каждого исполнителя, лучшая в мире площадка и лучший паркет. Где можно еще найти такое место, как не в Кремле? Поэтому нашим участникам всегда очень радостно и приятно приезжать сюда. Они говорят, что здесь чувствуют себя звездами!"

Фото: Пресс-служба

Финал чемпионата, самый долгожданный момент вечера, был ярким и запоминающимся. Здесь разгорелись нешуточные танцевальные баталии. За призовые места шла упорная борьба, публика делала свой выбор и всячески поддерживала своих фаворитов. Интрига держалась до последнего. Борьба была упорной, но все же в третий раз чемпионский титул завоевали Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Молдова). Вице-чемпионами стали Кирилл Белоруков и Полина Телешова (Россия), а бронзу увезли Павел Звычаный и Оксана Лебедев (Германия). На четвертом месте – Массимо Арколин и Лаура Змажковикова (Италия), а на пятом – Мануэл Фригетто и Дарья Середа (Италия). Владимир Литвинов и Ольга Николаева (Россия) разместились на шестой строчке турнирной таблицы.

Фото: Пресс-служба

Практически для всех участников турнира, независимо от поставленных целей, было большим счастьем станцевать на самой престижной площадке мира. Добавим ко всему великолепную атмосферу события, дарящую ощущение то элитарного события, то будоражащей страсти карнавала. Владимир Литвинов и Ольга Николаева поделились своими впечатлениями: "Организация соревнования идеальная, как нигде. Этот турнир один из лучших турниров в мире по атмосфере, по публике, по организации, по музыке. Мы выражаем огромную благодарность всем людям которые были задействованы в этом мероприятии, которые организовывают все это. Это большой труд и огромный в итоге результат. У нас в зале много друзей и родственников. С публикой у нас полный коннект, она очень хорошо принимает. Здесь вообще много знакомых и мы очень им благодарны, чувствуем их поддержку".

Фото: Пресс-служба

Уже по традиции в рамках чемпионата Европы состоялся Кубок Кремля по европейской программе среди любителей. В настоящее время Россия вышла в число бесспорных лидеров в этом виде программы. Победителями стала пара под №12 Федор Исаева и Анна Зудилина (Россия). "Здесь есть одна уникальная вещь… когда выходишь на паркет, он каким-то совершенно необыкновенным образом отсвечивает и создается ощущение, что ты танцуешь на стекле. Это очень необычно, ты как будто паришь над паркетом", – рассказали обладатели Кубка Кремля.

Так же впервые проводился чемпионат России по Exhibition. Первенство в это программе завоевали Денис Тагинцев и Екатерина Крысанова.

Фото: Пресс-служба

В этот весенний вечер зрители находились в постоянной вовлеченности насыщенной программы, которая была наполнена сюрпризами, интересными вокальными и танцевальными номерами. Помимо основных турниров, публика наслаждалась просмотром номеров шоу программы. На паркете выступили очаровательная певица Анжелика Эланж, чемпионы мира по аргентинскому танго Дмитрий Васин и Сагдиана, мировая легенда танца в стиле Exhibition Виктор да Силва с Анной Мельниковой и победитель юношеских олимпийских игр в 2018 году брейкдансер Сергей Чернышев.

Фото: Пресс-служба

В перерывах между основными турнирами, у каждого желающего в зале была уникальная возможность выйти на знаменитый паркет и насладиться собственным танцем под зажигательные ритмы коллектива "Семь ветров" под управлением заслуженного артиста России Георгия Мушеева.

Кремлевские турниры считаются одними из лучших в мире. Чемпионат Европы 2019 еще раз стал доказательством этого, а 19 октября Государственный Кремлевский Дворец примет Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов.

18 апреля 2019, 13:40

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Трамп накинул удавку на шею Зеленскому
Теряющий власть Порошенко решился на безумные меры
Выборов не будет: Зеленский и Порошенко обманули украинцев
Освобожденная Савченко готовит крах Порошенко

Шоу-бизнес

Новые подробности расставания рыжего "Иванушки" с женой
Эрнст о связи с Богомоловым: Хочу повторить!
Молодой муж о разводе с Екатериной Климовой
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой

Проишествия

"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"

Примадонна впервые за десять лет выступила с сольником
Шоу-бизнес

Хамство и давка: шоу Пугачевой обернулось скандалом

Зрители поделились впечатлениями от концерта
Шоу-бизнес

"Не хочу пачкать рот": Боня плюнула в выскочку Собчак

Модель резко высказалась о телеведущей
Шоу-бизнес

"Чистый персик": народ в восторге от оттопырившей зад Седоковой

Артистка пообещала поклонникам не есть по ночам

Гороскоп

Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
Смелые наряды молодящейся Пугачевой

Спорт

Чемпион КХЛ избил девушку в Казани
"Шансы невелики": Медведеву спустили с небес на землю
Вскрылась правда о нарядах для чемпионки Загитовой
Суд над Кокориным и Мамаевым забуксовал из-за стула

Регионы

"Развал и разруха": Крымский мост довел россиян до истерики
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru