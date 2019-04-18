Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам

13 апреля 2019 года ознаменовалось прекрасным танцевальным событием – чемпионатом Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Турнир проходил на одной из лучших танцевальных площадок – Кремлевском паркете.

В роли организатора танцевального вечера и его постоянного ведущего выступил заслуженный деятель искусств России, почетный вице-президент Мирового танцевального совета (WDC), президент Российского танцевального союза (РТС) – Станислав Попов. Генеральным партнером стал – "Газпромбанк" (АО), информационным партнером – ДНИ.РУ.

Это уже девятый турнир такого высокого ранга, проводимый в России. Напомним, что первый чемпионат Европы по латиноамериканской программе был проведен в нашей стране в 2002 году в Санкт-Петербурге.

Настоящий праздник танца собрал в Кремле поклонников этого вида спорта. Неповторимая атмосфера вечера, нарядные гости, элегантный зал и самые сильные дуэты Европы заставили трепетать сердца каждого, кто наблюдал за развитием событий на легендарном паркете. Станислав Попов приоткрыл секрет успеха: "Такие турниры проходят в нашей стране прежде всего потому, что они организованы на высочайшем уровне и это признают все страны. За три года до проведения этого чемпионата страны подавали свои заявки, проводилось голосование и мы, в очередной раз, выиграли право проведения турнира такого ранга. Для всех присутствующих здесь сегодня это абсолютно понятно и очевидно. Мы делаем все для того, чтобы участникам было очень комфортно: великолепный пятизвездочный отель, индивидуальная встреча каждого исполнителя, лучшая в мире площадка и лучший паркет. Где можно еще найти такое место, как не в Кремле? Поэтому нашим участникам всегда очень радостно и приятно приезжать сюда. Они говорят, что здесь чувствуют себя звездами!"

Финал чемпионата, самый долгожданный момент вечера, был ярким и запоминающимся. Здесь разгорелись нешуточные танцевальные баталии. За призовые места шла упорная борьба, публика делала свой выбор и всячески поддерживала своих фаворитов. Интрига держалась до последнего. Борьба была упорной, но все же в третий раз чемпионский титул завоевали Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Молдова). Вице-чемпионами стали Кирилл Белоруков и Полина Телешова (Россия), а бронзу увезли Павел Звычаный и Оксана Лебедев (Германия). На четвертом месте – Массимо Арколин и Лаура Змажковикова (Италия), а на пятом – Мануэл Фригетто и Дарья Середа (Италия). Владимир Литвинов и Ольга Николаева (Россия) разместились на шестой строчке турнирной таблицы.

Практически для всех участников турнира, независимо от поставленных целей, было большим счастьем станцевать на самой престижной площадке мира. Добавим ко всему великолепную атмосферу события, дарящую ощущение то элитарного события, то будоражащей страсти карнавала. Владимир Литвинов и Ольга Николаева поделились своими впечатлениями: "Организация соревнования идеальная, как нигде. Этот турнир один из лучших турниров в мире по атмосфере, по публике, по организации, по музыке. Мы выражаем огромную благодарность всем людям которые были задействованы в этом мероприятии, которые организовывают все это. Это большой труд и огромный в итоге результат. У нас в зале много друзей и родственников. С публикой у нас полный коннект, она очень хорошо принимает. Здесь вообще много знакомых и мы очень им благодарны, чувствуем их поддержку".

Уже по традиции в рамках чемпионата Европы состоялся Кубок Кремля по европейской программе среди любителей. В настоящее время Россия вышла в число бесспорных лидеров в этом виде программы. Победителями стала пара под №12 Федор Исаева и Анна Зудилина (Россия). "Здесь есть одна уникальная вещь… когда выходишь на паркет, он каким-то совершенно необыкновенным образом отсвечивает и создается ощущение, что ты танцуешь на стекле. Это очень необычно, ты как будто паришь над паркетом", – рассказали обладатели Кубка Кремля.

Так же впервые проводился чемпионат России по Exhibition. Первенство в это программе завоевали Денис Тагинцев и Екатерина Крысанова.

В этот весенний вечер зрители находились в постоянной вовлеченности насыщенной программы, которая была наполнена сюрпризами, интересными вокальными и танцевальными номерами. Помимо основных турниров, публика наслаждалась просмотром номеров шоу программы. На паркете выступили очаровательная певица Анжелика Эланж, чемпионы мира по аргентинскому танго Дмитрий Васин и Сагдиана, мировая легенда танца в стиле Exhibition Виктор да Силва с Анной Мельниковой и победитель юношеских олимпийских игр в 2018 году брейкдансер Сергей Чернышев.

В перерывах между основными турнирами, у каждого желающего в зале была уникальная возможность выйти на знаменитый паркет и насладиться собственным танцем под зажигательные ритмы коллектива "Семь ветров" под управлением заслуженного артиста России Георгия Мушеева.

Кремлевские турниры считаются одними из лучших в мире. Чемпионат Европы 2019 еще раз стал доказательством этого, а 19 октября Государственный Кремлевский Дворец примет Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов.