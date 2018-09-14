Умер народный артист России Михаил Асафов. Актеру было 67 лет.

Выпускник Школы-студии МХАТ всю свою жизнь проработал во Владимирском драматическом театре, сообщает пресс-служба учреждения. На протяжении всех этих десятилетий он был горячо любим зрителями по всей России. Асафов является лауреатом премии Евстигнеева. Актер был до последних дней жизни предан театру.