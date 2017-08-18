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Раскрыта главная загадка мультфильма "Король лев"

Кадр из мультфильма "Король лев"
Создатели легендарного американского мультфильма "Король лев" открыли неизвестные ранее факты о его героях. Режиссер и продюсер заявили, что за основу сюжета своей картины брали реальные львиные прайды.
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Все, кто смотрел "Короля льва", вышедшего в 1994 году, помнит, что по сюжету главу прайда, Муфасу, убивает его мстительный брат Шрам. А затем маленький сын Муфасы мстит подлому хищнику и отвоевывает свой законный трон. 

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Однако оказывается, все это время зрители жестоко ошибались. Режиссер мультфильма Роб Минкофф и продюсер Дон Хан пояснили, что Муфаса и Шрам никогда не были братьями, сообщает издание HelloGiggles. 

По словам авторов картины, при написании сценария они брали за основу поведение львов дикой природе. А их прайд обычно состоит из нескольких взрослых самцов, которые никогда не бывают родственниками друг другу. 

Все молодые самцы изгоняются из него по достижении половой зрелости. Главой прайда обычно становится молодой чужак, который убивает старого вожака и всех детенышей.

Как пояснили авторы картины, некоторые прайды состоят всего из двух самцов, однако они никогда не будут находится на равных. "Один из них всегда будет оставаться в тени другого", – добавил Хан. Также режиссер и продюсер пояснили, что Шрам был младше Муфасы, а потому он стал одиночкой и убил вожака. 

Автор: Рудольф Великолепный18 августа 2017, 13:46

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