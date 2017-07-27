Главные кинопремьеры недели

Эта неделя богата долгожданными кинопремьерами этого года. Нас ждет сексуальная Шарлиз Терон в роли спецагента, а также загадочная Николь Кидман в фильме-призере Каннского кинофестиваля.

"Взрывная блондинка"

Боевик режиссера Дэвида Литча обещает зрителю не только увлекательный сюжет, но и массу эстетического удовольствия от созерцания прекрасной Шарлиз Терон. Актриса сыграла роль спецагента Лоррейн Бротон – умную, сексуальную и очень опасную штучку, которая способна выполнить секретную миссию любой сложности.

Девушку отправляют на задание в Берлин, где она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе этой парочке предстоит пройти множество смертельных испытаний.

"Роковое искушение"

Драма "Роковое искушение" режиссера Софии Копполы – одна из самых долгожданных кинопремьер лета. Нашумевшая картина уже успела снискать положительные отзывы критиков и получила приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Также "Роковое искушение" было показано на закрытии Московского международного кинофестиваля.

В центре сюжета драмы закрытый пансион для девушек, который был надежно спрятан от окружающего мира во время гражданской войны 1864 года. Жизнь воспитанниц заведения текла тихо и благопристойно, пока однажды в их двери не постучался ищущий помощи и укрытия молодой человек. После этого таинственный особняк оказывается в плену страстей и искушений.

"Матрица времени"

"Матрица времени" – очередной триллер с элементами фантастики на тему причудливых игр времени. Главная героиня картины – юная девушка Саманта, жизнь которой складывается легко и успешно, пока однажды не наступает роковая пятница 12 февраля.

Словно в "Дне сурка" Саманта попадает во временную петлю и вынужденна проживать страшные события этого дня снова и снова. Чтобы выйти из этого заколдованного круга, девушке предстоит вычислить ошибку в своих действиях и исправить их.