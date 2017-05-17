Ведущий "Модного приговора" в восторге от грязной провокации в Третьяковке

Скандальный перформанс бывшего мэра Архангельска взбудоражил столичную интеллигенцию. Акцию Александра Донского похвалил ведущий телепроекта "Модный приговор" Андрей Бартенев.

Напомним, ранее экс-чиновник организовал в Третьяковской галерее необычный перформанс, призванный привлечь внимание к современному искусству. В рамках "Манифеста № 2" Донской привел в зал музея полуобнаженных девушек в грязных трусах. Прямиком к картине Казимира Малевича "Черный квадрат".

В интервью изданию Life.ru модный гуру Александр Бартенев восхитился поступком бывшего мэра Архангельска. Он считает, что подобный перформанс как никогда актуален для современного общества.

"Он соединил два совершеннейших энергетических источника: символ русского авангарда и наших красавиц, и поступил совершенно верно", – прокомментировал Бартенев акцию Донского.



Популярный ведущий также отметил, что чиновник следовал принципу "чем обнаженнее, тем лучше" и не прогадал. К слову, Донской назвал свой поступок настоящим социальным проектом. По его мнению, акция с девушками заставит общественность всерьез задуматься о будущем современного искусства.

Александр Донской уже не впервые оказывается в центре скандала. Ранее он уже "прославился" благодаря "гонкам" в одном из столичных торговых центров Архангельска. Тогда экспрессивный чиновник решил покататься на Ferrari прямиком в холле.