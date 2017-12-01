Самая омерзительная сцена секса удостоилась награды

Литературную премию за самое нелепое и отталкивающее описание секса получил американец Кристофер Боллен. Награды удостоился его роман "Разрушители".

В описании постельной сцены писатель использовал метафору с бильярдным треугольником и разводами в ванной. "Она прикрывает свою грудь купальником. Остальная часть ее тела остается приятно оголенной. Кожа ее рук и плеч имеет разный оттенок загара, словно разводы в ванной. Ее лицо и вагина соревнуются за мое внимание, и я посматриваю на бильярдный треугольник своего члена и яичек", – цитирует тот самый отрывок журнал Esquire.

"Судьи чувствовали, что в романе есть моменты, когда Боллен просто перебарщивает со своим желанием описывать привычные вещи новыми терминами, что приводило к страшной путанице. Так, в процитированном фрагменте члены жюри не поняли, сколько все-таки яичек у персонажа книги – два, как у обычного человека, или 16, как и подобает набору шаров для игры в пул", – сообщается в пояснении к премии.

Кристофер Боллен живет в Нью-Йорке. Это уже третий его роман. Кроме литературной карьеры, он является главным редактором журнала "Интервью". Факт того, что премию за худшее описание секса выиграл американец породило множество шуток. Не удержались от колкости и организаторы конкурса.

"На той же неделе, когда принц Гарри объявил о своей помолвке с Меганом Маркелом, кажется, невероятно закономерным, что самая нелепая литературная премия Англии досталась американцу", – заявили организаторы конкурса.

Напомним, объявление о помолвке принца Гарри и актрисы Меган Маркл появилось на официальной страничке Clarence House в социальной сети Twitter. Свадьба должна состояться весной 2018 года.

Влюбленные держали в тайне свои чувства, пока в ноябре 2016 года Гарри не заявил, что репортеры ставят под угрозу безопасность Меган Маркл. Кроме того, он обвинил троллей в Сети в "откровенном сексизме и расизме" из-за комментариев о смешанном происхождении его возлюбленной.