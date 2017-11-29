Секс-куклы потеснят реальных женщин в постели

Российский сексолог Александр Полеев рассказал о том, как изменится интимная жизнь людей в будущем. По мнению ученого, в скором времени секс-куклы будут пользоваться у мужчин большой популярностью.

По мнению врача-сексолога, кандидата медицинских наук Александра Полеева, в ближайшем будущем реалистичные секс-куклы будут востребованы примерно у 10% населения, сообщает НСН. "Речь идет о людях, которые хотят молчаливую и покорную партнершу. Прежде всего это аутисты, мощные интроверты, люди, которые перенесли приступ психического заболевания и после этого остались измененными, люди с физическими дефектами", – пояснил эксперт.

Сексолог уточнил, что потенциальные владельцы таких секс-кукол хотели бы построить отношения с живой женщиной, но сделать этого они не могут. Полеев подчеркнул, что главное в успехе продаж таких игрушек – реалистичные половые органы.

По мнению ученого, некоторые мужчины полностью перейдут на секс с куклами, а другие будут пользоваться их "услугами" в дополнение к обычному половому акту. Сексолог подчеркнул, что у индустрии игрушек такого плана большие перспективы.

"Первыми широко вводить кукол в публичные дома стали англичане десять лет назад. Сделать куклу нетрудно, а вот половые органы – очень сложно. Она стоит порядка 12 тысяч фунтов. Перспективы у этого направления большие, потому что есть группа швейцарских конструкторов, химиков, биохимиков, которые сейчас работают по созданию искусственного женского полового органа, который будет максимально похож на человеческий", – рассказал Полеев.