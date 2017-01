Мимика актрисы Вайноны Райдер восхитила соцсети

Лицо голливудской звезды Вайноны Райдер превратили в мем. Причиной стала очень эмоциональная мимика актрисы на вручении премии Гильдии киноактеров.

Выражение лица актрисы во время вручения ей премии за сериал "Очень странные дела" привлекло пользователи социальных сетей. Они посчитали, что выразительная реакция Вайноны может быть использована в различных жизненных ситуациях.

ПО ТЕМЕ В США названы лучшие актеры

Свою богатую мимику Райдер продемонстрировала во время речи Дэвида Харбора от лица всего актерского состава, сообщает "Газета.ру". Актриса, сыгравшая одну из главных ролей, очень странно отреагировала на его слова.

Winona Ryder is a basically all of us following the news last week #sagawards pic.twitter.com/tTTvaf5ukr — Chris Allieri (@allieri) 30 января 2017 г.

"Эта награда от вас. От тех, кто принимает свое ремесло всерьез и искренне верит, как и я, что великая актерская игра может изменить мир", – цитирует Харбора Teleprogramma.pro. "Мы все едины, потому что все мы люди, и мы вместе в этом ужасном, болезненном, радостном, восхитительном и таинственном путешествии под названием быть живым", – заявил актер.

Winona Ryder's face was the best part of the Sag Awards pic.twitter.com/p0cNxKx4dc — Lex Allred (@AlexisKAllred) 30 января 2017 г.

Во время вручения награды сериалу лицо Вайноны Райдер перекосило. Многих ее мимика ввергла в недоумение. Некоторые зрители считают, что это был лучший момент церемонии.

current mood = Winona Ryder's face pic.twitter.com/mSRIuPMxo5 — BuzzFeed UK (@BuzzFeedUK) 30 января 2017 г.

Вайнна Рйдер – американская актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер. Дважды номинировалась на премию "Оскар" за роли в фильмах "Эпоха невинности" (1993) и "Маленькие женщины" (1994). Лауреат премии "Золотой глобус" (1994) в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль в фильме "Маленькие женщины". Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы".