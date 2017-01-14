Звезда Мариинки внезапно умер в 37 лет

В Санкт-Петербурге в возрасте 37 лет скончался солист Мариинского театра Эдуард Цанга. Он был бас-баритоном оперной труппы.

"Умер мой друг, солист Мариинского театра Эдуард Цанга... Очень трудно говорить, дышать, думать... Я злился на него сегодня, что на звонки не отвечает, писал ему смски. Мы должны были увидеться сегодня на "Рождественской сказке". В Рождество мы с его сыном и другом стреляли в нашем тире ДОСААФ, он попросил пострелять из Калашникова. Я предложил в следующий раз, на что он ответил: сегодня, следующего раза может не быть! И вот только что сообщили, что его больше нет. Ему было всего 37 лет... Вечная память тебе, Эдик! Ты был самый заводной, самый весёлый, самый-самый-самый в Мариинском театре", – написал друг исполнителя Владимир Кузьмин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он также рассказал, что Цанге стало плохо на репетиции. Его госпитализировали из театра на машине скорой помощи, а из больницы отпустили домой. Однако бас-баритон снова почувствовал себя плохо.



По словам худрука и гендиректора Мариинского театра Валерия Гергиева, Цанга всего несколько дней назад выступал в спектакле "Левша". Как передает Life.ru, он попал в больницу 13 января. "Насколько я знаю, это предварительные сведения, его выпустили с подпиской, он брал на себя ответственность. Он вчера жаловался на боли, видимо, боли в сердце. Понятно, что это, скорее всего, обширный инфаркт, но давайте подождем", – сообщил Гергиев.

В Мариинке пройдут спектакли памяти Эдуарда Цанге. "Думаю, что многие коллеги и друзья хотят что-то сделать, хотят почувствовать не только уважение, высказать искренние соболезнования. Через какое-то время театр будет иметь более ясное представление, что будет делаться", – заключил худрук.

Эдуард Цанга родился в Сыктывкаре. Он получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки (класс А. Седова). В 2008 году Цанга вошел в состав оперной труппы Мариинского театра. Среди партий, исполненных им, числятся князь Владимир Галицкий ("Князь Игорь"), Руслан ("Руслан и Людмила"), царь Салтан ("Сказка о царе Салтане"), Фигаро ("Свадьба Фигаро"), Дон Жуан и Мазетто ("Дон Жуан"). В ближайшее время исполнитель должен был появиться на сцене театра в постановках "Свадьба Фигаро", "Зори здесь тихие", а также "Снегурочка".