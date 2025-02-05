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Любовь между строк: топ-10 книг ко дню книгодарения

Любовь между строк: топ-10 книг ко дню книгодарения
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Совсем скоро мы будем отмечать праздник любви (14 февраля). Влюбленные будут дарить друг другу милые подарки, цветы, конфеты и т.д… Но есть еще одна форма любви, которая заслуживает внимания – любовь к книгам!

14 февраля отмечается День книгодарения. Это отличный повод поделиться своими любимыми произведениями с друзьями и близкими, а также порадовать их теми историями, которые им больше всего по душе. В нашей подборке мы собрали 10 книг на любой вкус, которые станут отличным подарком как для ваших друзей, так и для себя любимых.

Луна Лу — Не ищи меня

Когда детектив Миллс вернулся в Сиэтл, он встретился со своим прошлым… Девушка, которую он когда-то любил, ищет свою сестру, и Миллс не может остаться в стороне от ее беды. Но соглашаясь на поиски, детектив попадает в ловушку собственных демонов, а в девушке вновь просыпаются нежные чувства. Только к чему приведет эта игра на грани прошлого и настоящего?

Эта история идеально подойдет тем, кто любит глубоко погружаться в сюжет, чувствовать за каждой буквой силу эмоциональной привязанности, боли, желания и неистовой любви. И всем поклонникам книг Тессы Эмерсон и Дженнифер Хартманн.

Сия Тони — Серия "Эксперимент любви"

"Эксперимент". "Искушение". "Искупление". Так звучит чувственная трилогия с необычным сюжетом, в центре которого молодая девушка Атанасия. Она соглашается на участие в таинственном эксперименте — найти свою идеальную пару среди десяти красавчиков. То, что сначала кажется простым развлечением, перерастает в опасную игру. Так все же, какова цель эксперимента? Может, стоит убежать, а не думать о любви?

Трилогия точно придется по вкусу всем, кто хочет всколыхнуть свое воображение и разбудить свои эмоции. Интригующий сюжет и целая симфония чувств между персонажами разыграются почти сразу и не утихнут даже после прочтения.

С.Р. Джейн — Серия "Моя чертова ошибка любви"

Чертовски крутая история, чертовски стильная и дерзкая. Для всех, кто ценит динамичный сюжет, острый юмор, истории про горячее сердце спортсменов и безумно красивое оформление.

В серии вышли уже две книги, в центре которых хоккеист-суперзвезда. Такие парни легко могут вскружить голову любой девушке, но что бывает, когда они сами влюбляются? Чрезмерная забота и внимание — хорошо или плохо, принимать или бежать? Настоящая одержимость или настоящая любовь? Как девушке услышать свою душу, когда рядом Он?

Ники Сью и Кейт Вейл — Прикоснись к моему сердцу

Два популярных автора романтической прозы создали фантастически чувственный мир, полный любви, интриг, желания мести, и все в декорациях университета. Две истории любви переплелись в один сюжет, чтобы доказать, что все дороги ведут к большой любви.

Чтобы насолить своему врагу Матвею, Кирилл решил приударить за его сестрой, а потом разбить ей сердце. План был идеальный. За тихой, скромной девушкой не бегали парни. Но чем ближе Кирилл становился к Ди, тем больше по-настоящему влюблялся, забывая о своем коварстве. Но тайное всегда становится явным, тем более, что Матвей не мог уследить за сестрой. После ночи с незнакомкой он не мог ее забыть. Когда они случайно встретились вновь, она оказалась преподавателем в его университете. Матвей хочет доказать ей, что их встреча не была ошибкой. Но позволит ли судьба сыграть два хэппи-энда подряд?

Мара Вульф — серия "Кредо викканки"

Имя Мары Вульф давно стало синонимом качественного фэнтези. Все, кто знаком с ее творчеством, знают, что автор создает не просто увлекательные истории, а самые невероятные миры и вселенные, наполненные магией и тайнами. Хитросплетения сюжета, оригинальные персонажи, удивительный слог, глубокое погружение в культуру, обычаи и ритуалы сделали автора одним из самых популярных в этом жанре.

Ее трилогия о таинственном мире, наполненном магическими созданиями — викканами, стригоями, ведьмами — настоящая головоломка, созданная в лучших традициях автора. В центре сюжета викканка Валеа, у которой есть особый дар — видеть воспоминания живых и мертвых. Возможно ей удастся остановить вековую войну, но никто, даже магические существа, не защищен от коварства, предательства и боли…

Аделин Грейс — серия "Готические миры Аделин Грейс"


Мир Сигны — тонкая грань между жизнью и смертью. Все, кто когда-то опекал девушку, умирают. Смерть всегда рядом с ней, но никогда не касается ее самой. Когда баланс между мирами рушится, Сигна отправляется к единственно выжившим родственникам и узнает, что кто-то намеренно убивал членов ее семьи особым ядом. Но зачем? Чтобы узнать, придется пойти на сделку с самой Смертью…



Эта нетипичная для автора история рассказана в двух частях. Готический роман придется по вкусу тем, кто не только любит мрачные описания, темные секреты и пророчества, но и любит детективные линии. Помимо сумрачного сюжета и пугающей атмосферы, в книге есть место магии, призракам и хитрым загадкам.

Twentine — Зажигалка и принцесса

Эта книга большая радость и удача для всех, кто любит смотреть дорамы и читать по ним истории. Именно эта новелла легла в основу сериала "Заводила и принцесса", который полюбили зрители по всему миру. Легкий слог, троп «от ненависти до любви», первые юношеские чувства и искренняя любовь очаровывают читателей с первых страниц.

В центре сюжета первокурсница факультета информационных технологий Чжу Юнь. Пока она осваивается в студенческой жизни, ей встречается нахал, но настоящий компьютерный гений, Ли Сюнь. Сначала они не переносят друг друга, но позже начинают работу над новым проектом. Только эта внеклассная работа обернется для них большим испытанием на прочность.

Catharina Octorina — Офис богов. Том 1

Ценители OEL-манги и поклонники комикса "Предания Олимпа" придут в восторг, потому что это официальное издание на русском языке! Манга также подойдет тем, кто увлекается греческой мифологией и любит нестандартные сюжеты.

Мифы в одночасье стали реальностью, когда 300 лет назад боги спустились на землю. Они основали компанию "Олимп", в которую пришла работать земная девушка Ирида. Полубоги Данте и Орион очаровали ее, но девушка понимает, что это всего лишь коварный план. Но сможет ли она противостоять всем богам, чтобы не попасть в любовные ловушки?

Цяньшань Чакэ — Ярость Шэнь Мяо (переиздание)


История императрицы Шэнь Мяо, которая приняла смерть от своего супруга. Но судьба подарила ей второй шанс. И на этот раз бывшая императрица не простит предательства и напишет свою новую историю.

Завораживающие китайские пейзажи, традиции, культура и многослойный подтекст — отличительная черта переизданного романа. Для всех ценителей истинной китайской литературы переводчица Екатерина Фейгина отразила все тонкости, какие только мог заложить автор из Поднебесной. Здесь и особенное вступительное слово, и объяснения различий в переводе, и скрытый смысл, спрятанный в романе. Литературные эстеты — для вас!

SANKYUNG — Младший сын семьи чеболя

Юн Хену работал на корпорацию Сунъян 13 лет. Но вместо доверия оказался предан и убит одним из членов семьи. Но судьба подарила ему возможность прожить новую жизнь… в теле младшего внука основателя компании. Теперь он Джин Доджун. И он начинает свою коварную игру против тех, кого когда-то считал своей семьей.

Этой историей можно собрать настоящее комбо, потому что в этой серии представлены: два тома новеллы, два тома манхвы с оригинальными иллюстрациями и одноименная дорама. Каждый вид этого произведения по-своему раскрывает историю, но то, что она однозначно заслуживает вашего внимания, сомневаться не придется! Яркие иллюстрации, динамичная история, красочное оформление и миллионы поклонников по всему миру.

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5 февраля 2025, 03:09
Фото: Freepik
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