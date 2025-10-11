Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Суббота 11 октября

18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой 17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги

Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги
109

Во все времена женщины были способны на подвиги. И не всегда это громкие поступки, часто – сила характера, умение принимать решения и находить выход из самых сложных ситуаций. В этой подборке от книжного сервиса Литрес – 4 романа и один сборник рассказов о женщинах, чьи образы вдохновляют.

"Письма из Перл-Харбора. Основано на реальных событиях", Анна Стюарт

Захватывающий исторический роман, в котором переплетаются размышления о женской судьбе в разгар войны, романтическая линия и реальные события, произошедшие в США в 1941 году. 98-летняя Джинни хочет, чтобы ее внучки знали об удивительной жизни бабушки.

Перед смертью она придумывает целый квест, который девушки должны пройти, чтобы узнать всю правду о карьере Джинни, которая была военной летчицей, и об ее участии в трагедии Перл-Харбора. В разгар Второй Мировой войны, когда японские истребители разрушили американский флот, Джинни пилотировала свой самолет и приняла ряд решений, который привели к страшным, необратимым последствиям.

Была ли она виновата? Конечно, нет, Джинни хотела спасти людей и действовала только из лучших побуждений. Однако ее план не сработал, и всю жизни летчица несла бремя горькой вины. Теперь, в попытках пройти квест по воспоминаниям бабушки, ее внучки отправляются на Гавайи, где знакомятся с пожилыми подругами Джинни, такими же героическими летчицами. Это пронзительная история о том, как непросто быть женщиной в мужском мире и какой силой духа она может обладать.

"Добро не оставляйте на потом", Адриана Трижиани

Эта семейная сага известной итальянской писательницы Адрианы Трижиани посвящена нескольким поколениям женщин одного рода. Память в романе — главный источник силы и сопротивления. Матильда Кабрелли — матриарх своей семьи, властная и несгибаемая личность. Однако даже близкие родственники не знают истории матери Матильды, Доминики.

Лишь перед смертью женщина решает рассказать своим потомкам о молодой итальянке, вынужденной покинуть родной городок Виареджо. Доминика с ранних лет стремилась к независимости и мечтала посвятить себя медицине, что в то время считалось настоящей дерзостью. Грядущая война разрушила ее планы: Европа погрузилась в хаос, а сама Доминика отправилась в долгое и сложное путешествие. Она оказалась в Шотландии, влюбилась в морского капитана, но всегда тосковала по родной Италии и тосканскому побережью.

Роман Трижиани — это обширное повествовательное полотно, в котором личное неотделимо от исторического. Перед читателем — не просто описание судеб представителей одной семьи, а драма целого поколения. Вы узнаете о том, как итальянские эмигранты в Великобритании во время Второй мировой оказались чужаками в новой стране, а на родине их уже никто не ждал — только разруха и тоска по прошлому.

"Жена башмачника", Адриана Трижиани

Еще один бестселлер Адрианы Трижиани, который посвящен судьбе сильной женщины. Это также история о великой любви, пережившей и войны, и эмиграцию. Слушая роман "Жена башмачника" в аудиоформате, вы мысленно перенесетесь сначала в Италию начала XX века, а затем в послевоенный Нью-Йорк.

В итальянской провинции Бергамо, в живописном, окруженном горами Скильпарио живет юная Энца. Она выросла в очень бедной многодетной семье, однако всегда чувствовала любовь и поддержку родных. Чего не скажешь о Чиро — мальчике, которого мать бросила на попечение монахинь. С юных лет между ними есть нежное чувство — так детская дружба перерастает в любовь. Но оба попадают в жернова истории: вынужденные спасаться от войны и голода, они по отдельности переезжают в США и на долгие годы теряют друг друга из виду.

Энца и Чиро как будто растворяются в необъятном Нью-Йорке. Он работает подмастерьем и башмачника, потихоньку осваивая профессию, а она трудится на ткацкой фабрике. Пройдет еще много времени, драматических событий и неожиданных поворотов судьбы прежде, чем Энца и Чиро встретятся вновь — даже огромный Нью-Йорк не смог из разлучить. Роман понравится тем, кто любит длинные и вдохновляющие книги о жизни, любви и силе духа.

"Такого света в мире не было до появления N. Рассказы", Оксана Васякина

Сборник рассказов о женщинах Оксаны Васякиной, автора трилогии "Рана", "Степь", "Роза" и лауреата литературной премий "НОС". Васякина снова обращается к жанру автофикшна, хотя и не заявляет об этом открыто. Одиннадцать рассказов — одиннадцать героинь, каждая из которых — немножко автор книги. Эти женщины проживают свою молодость в нулевых и десятых, они кочуют по съемным квартирам, московским улицам, гостиничным номерам. Их реальность — это непрерывный поиск и риск, порой граничащий с саморазрушением.

Проза Васякиной может вызывать противоречивые чувства: кому-то близка ее откровенность и внимательность к "полутонам", а кому-то режет глаз прямолинейность и натуралистичность. Но именно в этом и кроется сила ее текстов: писательница не боится заглядывать в самые темные уголки женской души.

"Мой персональный робот", Вероника Мелан

Digital-автор Литрес Вероника Мелан предлагает подумать о том, как мир изменится с развитием искусственного интеллекта и как технический прогресс может повлиять на отношения. Действие разворачивается в недалеком будущем. Главная героиня романа Хелена Паризу обладает незаурядными техническими способностями. Девушка умеет создавать нестандартные математические последовательности, и ее дар становится оружием не менее важным, чем вооруженные силы. Она шифрует и передает послания для армии сопротивления, прекрасно понимая, что ответственна за будущее страны.

Сильная и самостоятельная, Хелена никогда не просит о помощи. Но даже она устает от одиночества и от поверхностных знакомств, где за фразой "давай по-быстрому" скрывается отчуждение и пустота. По совету подруги она решается на эксперимент — покупает робота-партнера. Практичное решение: никаких скандалов, никаких рисков, помощь в быту, забота и тепло. Хелена наслаждается общением со своим новым "возлюбленным", но вскоре догадывается, что он никакой не робот, а живой человек!

Оказывается, к ней подослали мужчину, у которого есть миссия — заменить несколько шифровок и исчезнуть. Но от искусственного интеллекта человека отличает главное — настоящие чувства, которые нельзя просто выключить. Миссия лже-робота под угрозой, а самой Хелене придется пройти испытание на доверие и искренность — сможет ли она?

Шоу-бизнес в Telegram

11 октября 2025, 18:08
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение

Портрет эпохи: 5 книг, которые расскажут о жизни людей из прошлого

Портрет эпохи: 5 книг, которые расскажут о жизни людей из прошлого
Качественная художественная литература – лучший способ познакомиться с разными странами и историческими событиями. Харбин в начале прошлого века, индийские ашрамы в период расцвета движения хиппи и послевоенная Югославия по времена правления Тито – вместе с книжным сервисом Литрес выбрали пять очень разных романов, которые расскажут о самых интересных исторических эпохах. "Йога Таун", Даниэль Шпек Новый увлекательный роман Даниэля Шпека, автора бестселлеров "Bella Германия" и "Piccola Сицилия", понравится тем, кто хочет больше узнать о 1960-х — эпохе хиппи, протестах против войны во Вьетнаме, битломании, сексуальной революции и повышенного интереса к Индии.

Приключения, мистика и любовь – 5 книг для чтения на каникулах

Приключения, мистика и любовь – 5 книг для чтения на каникулах
Кажется, пора отложить телефоны и планшеты, и взять в руки увлекательные книги. Собрали 5 книг для детей и подростков, которые увлекут в мир магических лесов, заколдованных кошек и трогательных романтических моментов. Эта подборка – для всех, кто любит удивительные истории и хочет добавить в каникулы ярких эмоций и необычных сюжетов. 1.

Наконец-то лето: 5 книг с советами для родителей, чтобы ничто не омрачало каникулы

Наконец-то лето: 5 книг с советами для родителей, чтобы ничто не омрачало каникулы
Никто не учил нас быть родителями, но мы можем научиться сами. Тем более, что сейчас есть так много полезных книг о воспитании детей и построении здоровых отношений. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять пособий, которые смогут вам в этом помочь, от авторитетных психологов и психиатров. "Моя жизнь с СДВГ: как помочь детям, как справиться взрослым", Михаил Лабковский, Леонид Чутко Известный психолог Михаил Лабковский и профессор неврологии Леонид Чутко написали очень полное, но в то же время лаконичное и доступное пособие о синдроме дефицита внимания и гиперактивности.

Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров

Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров
Любите детективы, но не хочется никаких кровавых подробностей или пугающих сюжетных поворотов, после которых приходится спать со светом? Все устали от стресса, поэтому популярными стали уютные интеллектуальные детективы в духе Агаты Кристи. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять отличных книг в этом стиле, действие которых разворачивается в Англии, Японии, Италии и России. "Убийства в пляжных домиках.

Что читать в конце февраля? 20 ярких новинок

Что читать в конце февраля? 20 ярких новинок
Лучшие зарубежные и отечественные детективы, а также другие захватывающие истории Хорошие новости: совсем скоро наступит весна.

Выбор читателей

10/10ПтнПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 10/10ПтнНовый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 09/10ЧтвПодмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 09/10ЧтвСтало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 10/10Птн"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 09/10ЧтвПластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос