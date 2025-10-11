Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги

Во все времена женщины были способны на подвиги. И не всегда это громкие поступки, часто – сила характера, умение принимать решения и находить выход из самых сложных ситуаций. В этой подборке от книжного сервиса Литрес – 4 романа и один сборник рассказов о женщинах, чьи образы вдохновляют.

Захватывающий исторический роман, в котором переплетаются размышления о женской судьбе в разгар войны, романтическая линия и реальные события, произошедшие в США в 1941 году. 98-летняя Джинни хочет, чтобы ее внучки знали об удивительной жизни бабушки.

Перед смертью она придумывает целый квест, который девушки должны пройти, чтобы узнать всю правду о карьере Джинни, которая была военной летчицей, и об ее участии в трагедии Перл-Харбора. В разгар Второй Мировой войны, когда японские истребители разрушили американский флот, Джинни пилотировала свой самолет и приняла ряд решений, который привели к страшным, необратимым последствиям.

Была ли она виновата? Конечно, нет, Джинни хотела спасти людей и действовала только из лучших побуждений. Однако ее план не сработал, и всю жизни летчица несла бремя горькой вины. Теперь, в попытках пройти квест по воспоминаниям бабушки, ее внучки отправляются на Гавайи, где знакомятся с пожилыми подругами Джинни, такими же героическими летчицами. Это пронзительная история о том, как непросто быть женщиной в мужском мире и какой силой духа она может обладать.

Эта семейная сага известной итальянской писательницы Адрианы Трижиани посвящена нескольким поколениям женщин одного рода. Память в романе — главный источник силы и сопротивления. Матильда Кабрелли — матриарх своей семьи, властная и несгибаемая личность. Однако даже близкие родственники не знают истории матери Матильды, Доминики.

Лишь перед смертью женщина решает рассказать своим потомкам о молодой итальянке, вынужденной покинуть родной городок Виареджо. Доминика с ранних лет стремилась к независимости и мечтала посвятить себя медицине, что в то время считалось настоящей дерзостью. Грядущая война разрушила ее планы: Европа погрузилась в хаос, а сама Доминика отправилась в долгое и сложное путешествие. Она оказалась в Шотландии, влюбилась в морского капитана, но всегда тосковала по родной Италии и тосканскому побережью.

Роман Трижиани — это обширное повествовательное полотно, в котором личное неотделимо от исторического. Перед читателем — не просто описание судеб представителей одной семьи, а драма целого поколения. Вы узнаете о том, как итальянские эмигранты в Великобритании во время Второй мировой оказались чужаками в новой стране, а на родине их уже никто не ждал — только разруха и тоска по прошлому.

Еще один бестселлер Адрианы Трижиани, который посвящен судьбе сильной женщины. Это также история о великой любви, пережившей и войны, и эмиграцию. Слушая роман "Жена башмачника" в аудиоформате, вы мысленно перенесетесь сначала в Италию начала XX века, а затем в послевоенный Нью-Йорк.

В итальянской провинции Бергамо, в живописном, окруженном горами Скильпарио живет юная Энца. Она выросла в очень бедной многодетной семье, однако всегда чувствовала любовь и поддержку родных. Чего не скажешь о Чиро — мальчике, которого мать бросила на попечение монахинь. С юных лет между ними есть нежное чувство — так детская дружба перерастает в любовь. Но оба попадают в жернова истории: вынужденные спасаться от войны и голода, они по отдельности переезжают в США и на долгие годы теряют друг друга из виду.

Энца и Чиро как будто растворяются в необъятном Нью-Йорке. Он работает подмастерьем и башмачника, потихоньку осваивая профессию, а она трудится на ткацкой фабрике. Пройдет еще много времени, драматических событий и неожиданных поворотов судьбы прежде, чем Энца и Чиро встретятся вновь — даже огромный Нью-Йорк не смог из разлучить. Роман понравится тем, кто любит длинные и вдохновляющие книги о жизни, любви и силе духа.

Сборник рассказов о женщинах Оксаны Васякиной, автора трилогии "Рана", "Степь", "Роза" и лауреата литературной премий "НОС". Васякина снова обращается к жанру автофикшна, хотя и не заявляет об этом открыто. Одиннадцать рассказов — одиннадцать героинь, каждая из которых — немножко автор книги. Эти женщины проживают свою молодость в нулевых и десятых, они кочуют по съемным квартирам, московским улицам, гостиничным номерам. Их реальность — это непрерывный поиск и риск, порой граничащий с саморазрушением.

Проза Васякиной может вызывать противоречивые чувства: кому-то близка ее откровенность и внимательность к "полутонам", а кому-то режет глаз прямолинейность и натуралистичность. Но именно в этом и кроется сила ее текстов: писательница не боится заглядывать в самые темные уголки женской души.

Digital-автор Литрес Вероника Мелан предлагает подумать о том, как мир изменится с развитием искусственного интеллекта и как технический прогресс может повлиять на отношения. Действие разворачивается в недалеком будущем. Главная героиня романа Хелена Паризу обладает незаурядными техническими способностями. Девушка умеет создавать нестандартные математические последовательности, и ее дар становится оружием не менее важным, чем вооруженные силы. Она шифрует и передает послания для армии сопротивления, прекрасно понимая, что ответственна за будущее страны.

Сильная и самостоятельная, Хелена никогда не просит о помощи. Но даже она устает от одиночества и от поверхностных знакомств, где за фразой "давай по-быстрому" скрывается отчуждение и пустота. По совету подруги она решается на эксперимент — покупает робота-партнера. Практичное решение: никаких скандалов, никаких рисков, помощь в быту, забота и тепло. Хелена наслаждается общением со своим новым "возлюбленным", но вскоре догадывается, что он никакой не робот, а живой человек!

Оказывается, к ней подослали мужчину, у которого есть миссия — заменить несколько шифровок и исчезнуть. Но от искусственного интеллекта человека отличает главное — настоящие чувства, которые нельзя просто выключить. Миссия лже-робота под угрозой, а самой Хелене придется пройти испытание на доверие и искренность — сможет ли она?