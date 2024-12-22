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Подборка увлекательнейших книг для чтения на новогодних праздниках

Подборка увлекательнейших книг для чтения на новогодних праздниках
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В преддверии новогодних праздников особенно хочется проводить уютные вечера за чтением интересной книги. Издательство "Эксмо" предлагает подборку произведений, которые удовлетворят потребности самых притязательных читателей.

Простоквашино. Готовим сами! Новогодние угощения

Встретьте Новый год всей семьей вместе с любимыми героями "Простоквашино"! Внутри вас и ваших детей ждут проверенные рецепты, которые ребята запросто смогут приготовить сами: салаты от Дяди Фёдора, сладости от Матроскина, быстрые и красивые блюда от занятой мамы и даже угощения от почтальона Печкина. Подробные инструкции и пошаговые картинки с персонажами будут помогать с каждым рецептом!

История подарка. Традиции, легенды, ритуалы и суеверия в мировой культуре

Как же многогранна и увлекательная история подарков! Символизм подношений складывался столетиями: так, например, сегодня мы дважды подумаем перед тем, как дарить носовые платки — не просто так говорят, что потом придется часто плакать. А в пустой кошелек вовсе положим монетку, иначе навлечем на человека нищету. Чтобы понять смысл дарения предметов, погрузитесь в культуру различных народов и узнайте, как при помощи подарков выражали любовь и уважение на протяжении веков, как складывались традиции и формировались тонкости этикета. Вы научитесь наполнять каждый подарок глубоким смыслом, который точно приятно удивит ваших знакомых, коллег и родных.

Новый год. От истории елочных игрушек до традиций разных стран

Эта книга познакомит вас с историей елки и елочных игрушек, празднования Нового года в России и других странах, с блюдами-долгожителями, которые остались в современном новогоднем меню и другими интересными фактами, связанными с главным праздником страны. Как наряжали дома в царские времена? Какие сюжеты были отображены на елочных игрушках разных исторических эпох? Какие традиции соблюдаются в разных странах в канун Нового года? Для всех, кто хочет погрузиться в необыкновенную атмосферу зимнего праздника и изучить его историю с древних времен, эта энциклопедия станет прекрасным подарком.

Новый год и Рождество. Волшебная история зимнего праздника от древности до наших времен

Новогоднее чудо — это не только исполнение желаний. Оно как пазл, складывается из множества маленьких чудес: аромат елки и мандаринов, огоньки гирлянд и искры бенгальских огней, любимые блюда и шампанское, поздравительные открытки и яркие сюрпризы от любимых людей. Эта книга подарит вам настоящее праздничное настроение и откроет тайны в истории Нового года. Все, что вы хотели знать о самых любимых зимних праздниках: как отмечали Новый год в России и других странах мира в разные времена, какие елочные украшения создавались и из чего, что изображалось на первых поздравительных открытках и какие традиционные блюда готовили в разные исторические эпохи. Для всех, кто хочет погрузиться в необыкновенную атмосферу зимнего праздника и изучить его историю с древних времен, эта красочно оформленная, с цветным обрезом энциклопедия станет прекрасным подарком.

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22 декабря 2024, 03:44
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