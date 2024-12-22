Подборка увлекательнейших книг для чтения на новогодних праздниках

Простоквашино. Готовим сами! Новогодние угощения
Встретьте Новый год всей семьей вместе с любимыми героями "Простоквашино"! Внутри вас и ваших детей ждут проверенные рецепты, которые ребята запросто смогут приготовить сами: салаты от Дяди Фёдора, сладости от Матроскина, быстрые и красивые блюда от занятой мамы и даже угощения от почтальона Печкина. Подробные инструкции и пошаговые картинки с персонажами будут помогать с каждым рецептом!
История подарка. Традиции, легенды, ритуалы и суеверия в мировой культуре
Как же многогранна и увлекательная история подарков! Символизм подношений складывался столетиями: так, например, сегодня мы дважды подумаем перед тем, как дарить носовые платки — не просто так говорят, что потом придется часто плакать. А в пустой кошелек вовсе положим монетку, иначе навлечем на человека нищету. Чтобы понять смысл дарения предметов, погрузитесь в культуру различных народов и узнайте, как при помощи подарков выражали любовь и уважение на протяжении веков, как складывались традиции и формировались тонкости этикета. Вы научитесь наполнять каждый подарок глубоким смыслом, который точно приятно удивит ваших знакомых, коллег и родных.
Новый год. От истории елочных игрушек до традиций разных стран
Эта книга познакомит вас с историей елки и елочных игрушек, празднования Нового года в России и других странах, с блюдами-долгожителями, которые остались в современном новогоднем меню и другими интересными фактами, связанными с главным праздником страны. Как наряжали дома в царские времена? Какие сюжеты были отображены на елочных игрушках разных исторических эпох? Какие традиции соблюдаются в разных странах в канун Нового года? Для всех, кто хочет погрузиться в необыкновенную атмосферу зимнего праздника и изучить его историю с древних времен, эта энциклопедия станет прекрасным подарком.
Новый год и Рождество. Волшебная история зимнего праздника от древности до наших времен
Новогоднее чудо — это не только исполнение желаний. Оно как пазл, складывается из множества маленьких чудес: аромат елки и мандаринов, огоньки гирлянд и искры бенгальских огней, любимые блюда и шампанское, поздравительные открытки и яркие сюрпризы от любимых людей. Эта книга подарит вам настоящее праздничное настроение и откроет тайны в истории Нового года. Все, что вы хотели знать о самых любимых зимних праздниках: как отмечали Новый год в России и других странах мира в разные времена, какие елочные украшения создавались и из чего, что изображалось на первых поздравительных открытках и какие традиционные блюда готовили в разные исторические эпохи. Для всех, кто хочет погрузиться в необыкновенную атмосферу зимнего праздника и изучить его историю с древних времен, эта красочно оформленная, с цветным обрезом энциклопедия станет прекрасным подарком.