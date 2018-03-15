Сперматозоиды старых отцов приводят к страшным болезням детей

Еще совсем недавно считалось, что биологические часики "тикают" только у женщин. Роль мужчин в процессе размножения с связи с возрастом практически не рассматривалась – может, ну и ладно. Значит, и зачать может. Между тем, современные ученые настроены не столь оптимистично.

Оказалось, что возраст отцов списывали со счетов совершенно незаслуженно. Этот показатель почти также важен, как и возраст матери.

Первое, что подводит "возрастных" отцов – тестостерон. Его количество с каждым годом уменьшается, а количество мутаций в половых клетках с каждым годом растет. Сперматозоиды с поврежденным ДНК – это повышенный риск синдрома Дауна, шизофрении, нарушение пропорциональности тела, полипоз толстого кишечника, патология развития черепа и пальцев и рака кожи. ДЦП, заячья губа, тугоухость – дополняют этот список.

Второй момент, который нельзя сбрасывать со счетов – генетические закономерности, которые всплывают на протяжении поколений. Ученые сравнивали продолжительность жизни потомства возрастных отцов, и пришли к выводу, что если эта тенденция сохраняется в трех поколения, то у ребенка велик шанс не дожить и до 30-лет. Эта информация еще требует уточнения, но тенденция налицо.

Ну а третье – это продолжительность жизни. Мужчина, который решил обзавестись потомством после 60 лет, скорее всего, обретает ребенка на то, что тот рано останется без отцовской заботы.

Словом, оттягивать отцовство до 40, 50, а тем более 60 лет сознательно – вещь довольно спорная. Несмотря на многочисленные виды обследований, которые могут показать женщине основные отклонения развития плода. И подходить к рождению наследников надо очень ответственно.

Ну а мужчинам, которые привыкли ощущать себя вне категорий возраста хочу сказать – у вас тоже тикают часики, что уж тут. Так что постарайтесь не затягивать с гуляньями и свободой, откладывая матримониальные планы на последний срок – это чревато!