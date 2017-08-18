Страхи вновь нокаутировали рынки
На валютном рынке Форекс евро отступил после публикации протоколов заседания ЕЦБ, где упоминалась обеспокоенность излишней переоцененностью евро. Инфляция в регионе стоит на пути роста, но по-прежнему далека от целевых "почти 2%", а произошедшее с начала года укрепление евро будет подавлять ее, а также негативно влиять на позиции экспорта. Участники рынка начали дисконтировать вероятность скорого и резкого сворачивания программы QE от ЕЦБ.
К концу торгов четверга спрос на безопасность помог единой валюте укрепиться к доллару, вернув пару EUR/USD с 1.1660 на 1.1730, где она торгуется сейчас. Тем не менее, как и в случае с акциями, важно, что медведям удалось продавить инструмент ниже предыдущих минимумов. Зачастую это является сигналом дальнейшего снижения. Если медведям удаться закрыть неделю ниже 1.17, то на следующей неделе падение евро может ускориться.
В свою очередь рубль в соответствии с ожиданиями продолжал свой курс на рост, прибавив 15 копеек к доллару, и 49 – к евро. В какой-то момент USD/RUB опускалась ниже отметки 59, но спрос на безопасность вызвал отскок в паре. Осторожность рынков (особенно по пятницам) может стать главным фактором для российского рынка сегодня. Вряд ли стоит надеяться, что доллар опустится ниже 59, хотя на следующей неделе нисходящая тенденция в паре вполне сможет продолжиться.
EUR/RUB опускался вчера к 69.28, в область трехнедельных минимумов. Нисходящая тенденция способна проявиться более активно. Медведям может оказаться вполне по силам продвинуть пару максимально близко к 69.0. Закрытие недели ниже будет означать, что фортуна отвернулась от своего недавнего любимчика.
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