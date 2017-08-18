Страхи вновь нокаутировали рынки

Спокойствию рынков не было суждено продержаться долго. Теракт в Барселоне, а также новости о разногласиях Трампа с высокопоставленными чиновниками в США вызвали новую волну распродаж. Индекс Доу Джонс и S&P 500 упали еще более резко и к более низким уровням, чем на новостях о Северной Корее неделей ранее. Акции переписали локальные минимумы, что говорит об уязвимости спроса на рисковые активы и серьезной тяге к распродаже при первых признаках опасности – инвесторы фиксируют прибыль после внушительного роста на фондовых площадках с ноября прошлого года.

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