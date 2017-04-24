Почему люди стремятся к экстазу

В легендах и мифах Древней Греции богу сна Гипносу уделялось особое внимание. Считалось, что он имеет власть не только над людьми, но и над бессмертными богами.

Считается, что сон – лучшее лекарство. Интересно, что электроэнцефалограммы людей, испытывающих сексуальное наслаждение, эйфорию от музыки и находящихся в сладкой дреме, что соответствует 1 стадии гипноза, совпадают. Все это измененные состояния сознания, которые чрезвычайно полезны человеку. Самой природой в нас заложено постоянное стремление к экстазу – будь то гипнотический транс или оргазм. Любое измененное состояние переводит человека на энергетический уровень, где стираются все границы между внутренним и внешним миром – это и есть подключение к общему энергоинформационному полю Земли и, если угодно, связь с Космосом.

Частно люди, добивавшиеся успеха в политике, бизнесе, искусстве и вообще в жизни, все без исключения, обладают незаурядными гипнотическими способностями и успешно используют их в своих целях. Однако далеко не каждый сознательно может управлять собой и выходить на достаточный энергетический уровень. Это под силу только сильным личностям. Наполеон, Ленин, Гитлер, Черчилль – в политике; Гоголь, Достоевский, Лермонтов – в литературе; или современные деятели культуры, в нашей стране это Пугачева, Киркоров, Ургант, Нагиев, Собчак. На западе – Мадонна, Опра Уинфри, Марк Цукерберг способны управлять большими массами людей с помощью все той же энергии. Список можно продолжать до бесконечности. Однако каждый может раскрыть свой потенциал, работая над собой. Для этого необходимо заниматься аутотренингом, саморегуляцией, медитацией, что фактически является самогипнозом. Гипноз и самогипноз – братья-близнецы.

Современной наукой доказано, что гипнотический сон в 3-4 раза качественнее обычного сна. Удобная поза, глубокая релаксация, положительное внушение способствуют достижению фантастических результатов. Не случайно индийские и тибетские йоги стремятся к состоянию самадхи, используя самогипноз, а вершиной самогипноза является медитация.

Важнейшей частью гипноза является внушение. Ежедневно мы на себе испытываем влияние средств массовой информации, рекламы, друзей, коллег по работе и сами стараемся повлиять на окружающих, особенно когда это касается отношений между мужчиной и женщиной. Каждая симпатичная девушка владеет гипнозом, просто она не знает, что может его использовать на интуитивном уровне. Стоит только ей это почувствовать, и она становится женщиной, которая может получить все. Более того, люди могут разговаривать взглядом. Посмотрев в глаза, мужчина и женщина понимают намерения друг друга. Все это примеры бессознательного владения Силой. Для того, чтобы достичь реальных результатов, необходимо заниматься самосовершенствованием.

Сегодня существует много книг по медитации. Несомненно, медитация представляет собой наиболее реальный способ для достижения трансовых состояний. Во время и после медитации улучшается кровоснабжение мозга, усиливается тканевый иммунитет, нормализуется работа всех без исключения органов и систем, особенно сердечно-сосудистой. Устраняются первопричины болезней и жизненных неудач. Фактически, это наиболее реальный путь саморегуляции. Но начинают заниматься многие, а достигают желаемых результатов – единицы.

Я ежедневно в течение 25 лет занимаюсь аутотренингом и медитацией, и считаю, что причина в том, что современный человек не имеет в своем распоряжении доступных способов концентрации внимания и к тому же занимается по книгам без учителя. Вывод однозначен – начинать нужно с аутотренинга, так как при этом сознательно концентрируется внимание на конкретных частях тела, например, на руках, ногах, а также на ощущениях тепла, тяжести. Внимание не напряжено, оно плавно переключается в соответствии с формулами аутогенной тренировки.





Саморегуляция является дополнительным стимулом, так как приятные ощущения (тепло, покой) способствуют быстрому достижению результатов. Аутогенная тренировка – это основа медитации. Фактически II ступень аутотренинга, когда речь идет о визуализации образа, плавно переходит в медитацию. Наиболее нетерпеливые стараются скорее перейти к этой стадии, но это не верно, занятия аутотренингом должны продолжаться не менее 6 месяцев.

Наиболее верно поступать так: освоить с помощью учителя основы аутотренинга и систематически продолжать заниматься в домашних условиях. Наилучшее время занятий – время перед сном. Наилучшая поза – поза "Шавасана" – лежа на спине. Во время занятий аутотренингом возникают аутогенные разряды. Они необычайно приятны и полезны, так как организм занимающегося избавляется от различного рода зажимов, "якорей", последствий стрессов, нервных переживаний и так далее.

Состояние аутогенного погружения соответствует дреме, и представляет наибольшую ценность при самовнушении. Именно в нем человек способен влиять на автоматические и полуавтоматические процессы, протекающие в организме. При этом быстро восстанавливаются энергоресурсы физической, психической и эмоциональной сфер. Только после приобретения начальных навыков следует переходить к настоящей медитации, во время которой становится доступным создание удивительных по красоте образов, таких, например, как образ Любви. Ощущение Любви в сердце на фоне глубокой релаксации и внутреннего покоя в душе дает человеку состояние экстаза, блаженства, своеобразной нирваны. Это как раз то, к чему разными путями стремятся все религии мира, и что заменяет монахам и отшельникам все чувственные наслаждения.