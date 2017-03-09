На что тратят деньги светские львицы

Задумавшись над вопросом, ставшим заголовком к данной статье, я сразу вспомнила фрагмент из передачи "Давай поженимся!", когда в студию пришла "светская львица", запросы которой были выражены в абсолютно конкретных суммах. Звучало это так: "Наращенные волосы – 45 тысяч, съемная квартира – 50 тысяч., ногти – 10 тысяч, ресницы – 5 тысяч…" Далее в списке шли расходы на одежду, такси, рестораны и прочее, поэтому Лариса Гузеева откровенно спросила ее: "Вы проститутка?!" Это был жизненный юмор. Но не зря говорится, что в каждой шутке есть доля правды.

Кто-то спросит, к чему я начала эту статью с такого примера, ведь любая уважающая себя девушка тратит на себя деньги и делает это с удовольствием. Да, это так, но этой юмористической зарисовкой я хотела показать, что не стоит делать акцент на стоимости того или иного товара или услуги. Иначе, как вы уже поняли, сформируется мнение, что вы вешаете на себя ценник.

На что же тратят деньги девушки из высшего общества (они же светские львицы) и о каких суммах идет речь? Они тратят деньги на все, что захотят, и в том размере, в котором могут себе это позволить. Но вот на что действительно должна тратить деньги уважающая себя женщина?

Первое и самое главное, по моему мнению, – это саморазвитие и образование. Девушка – это сосуд, и, каким бы красивым он ни был, куда важнее то, чем он наполнен. То есть наполнять сосуд нужно не всем подряд, а тем, что будет развивать в разных направлениях.

Вы же понимаете, если мы поместим в сосуд всеми любимую "Кока-Колу" и "Ментос", в нем произойдет взрыв. Итак, для женщины очень важно знать точно, чего она хочет и в каком количестве. Исходя из этого, она будет наполнять себя, свой "сосуд". А источниками, наполняющими ее, могут быть различные тренинги, связанные с бизнесом или направленные на обретение гармонии и женского счастья (тут очень хорошо помогают психологи), книги (безусловно, большую часть прекрасного и полезного мы черпаем из них), образование (никогда не поздно пойти учиться, чтобы получить те знания, которых не хватает). К саморазвитию я отнесу и совершенствование своего тела. В современном мире много разных направлений в спорте, от йоги до бокса. Тут опять же каждая женщина должна чувствовать себя и понимать, чего хочет именно она. Личностному развитию способствует также посещение культурных мест и мероприятий.

Второе, но не менее важное, на что женщина должна тратить деньги, – это здоровье. Девушка, любящая себя, заботится о себе: правильно питается, употребляя только качественные продукты (мы – это то, что мы едим), посещает врачей-специалистов и спа-центры.

Ну и конечно, красивая женщина — это умная женщина. Потому что умная женщина понимает, что ее внешний вид также является залогом успеха. Именно поэтому все светские львицы много тратят на свою внешность. Хочу только заметить, что многие в погоне за идеалом портят свою естественную красоту инъекциями и пластическими операциями. Считаю, что каждая женщина прекрасна в том облике, в котором ее создала природа. Нет ничего привлекательнее естественной красоты, и с возрастом женщина должна лишь поддерживать ее. Поэтому я не жалею денег на процедуры по уходу за кожей, волосами, ногтями.

Оставшиеся деньги нужно тратить на то, что доставляет удовольствие лично вам и вашим близким. Почему бы не баловать себя? В этом нет ничего плохого. Любите себя, уважайте и не жалейте на себя денег.