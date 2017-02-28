Как девочкам врут о сексе

Мы живем в жестоком мире, где спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а интимные проблемы женщины не волнуют никого, кроме самой женщины. 146% мужчин по утрам чистят зубы, натягивают трусы и бегут на работу. На женский оргазм они плевали с высоты телебашни Гуанчжоу, следовательно, милостей от природы нам ждать не приходится. Взять их у нее – наша задача.

Так вот, девочка моя, если ты готова поговорить по-взрослому, я расскажу о заблуждениях, которые наверняка внушила тебе мама. О заблуждениях, которые незаметно, но очень действенно делают нас несчастными. Особенно в половой жизни.

Заблуждение первое: все мужчины хотят от тебя секса и будут его добиваться

Наверное, это действительно так, если ты – молодая Моника Беллуччи. Но если ты – не она и хочешь объективный взгляд с той стороны монитора, я должна открыть ужасную истину. Абсолютному большинству взрослых мужчин на тебя просто наплевать. И в сексуальном плане, и в любом другом.

Они ходят на работу, пьют пиво с друзьями, играют в футбол или курят кальян. Они ловят рыбу, занимаются сексом с женами и любовницами или мастурбируют, разглядывая картинки на порносайтах. У них полно дел, и они вовсе не такие озабоченные твари, как рассказывала мама. От твоего отсутствия в их жизни ничего не изменится.

Те, кто атакуют тебя на предмет переспать, – коллекционеры, секс-маньяки и бабники. Скорее всего, они просто хотят добавить тебя в список побед. Мужчину другого склада сначала придется заинтересовать. Не обманывай себя, что все парни хотят от тебя ЭТОГО. Лучше подумай, можешь ли ты привлечь мужчину так, чтобы он захотел тебя больше всего на свете?

Заблуждение второе: мужчина должен тебе по умолчанию

Я не знаю, откуда взялась эта традиция, но мужчина у нас постоянно что-то должен. Должен пригласить в ресторан новую знакомую, которая может ему и не понравиться. Должен купить дорогой подарок даме, в которой имел глупость очутиться вечером. Должен позвать замуж девушку, о которой вспоминает раз в неделю, когда Роскомнадзор блокирует его любимый порносайт.

Запомни: он ничего тебе не должен. Чужой мужчина – это особый мир, особая вселенная, где ты бессильна. Не жди признаний и презентов, не тяни их клещами. Если он захочет – и слова найдет, и подарок сделает. Но в принципе делать что-то эдакое только потому, что ты женщина, не обязан.

Заблуждение третье: хотеть секса – для женщины неприлично

Женщина – удивительное создание. В отличие от мужчины, она имеет великое множество эрогенных зон, способна испытывать большое количество оргазмов и различать десятки оттенков ощущений. Однако большинство находится в глубокой спячке на этот счет.

Они так боятся даже себе признаться в своих желаниях, что пропускают все самое вкусное. В глубине души женщина мечтает о страстном и нежном любовнике, который раскрепостит ее и доставит к вершине блаженства. Однако при этом будет делать вид, что секс ей не очень-то и нужен, и даже немного отбиваться левой ногой. А настойчивый рыцарь будет целовать и целовать спящую царевну-нехочуху... Увы, так не бывает.

Пока женщина не признает физическую близость своей потребностью, сексуального экстаза ей не видать как собственных ушей. Простите, дамы, но секс – это то, что нужно и нам тоже.

На этом прошу считать мой жестокий разоблачительный доклад оконченным. Добро пожаловать в реальный мир!