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Когда мужчины отправляют женщин в секс-утиль

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Я человек от природы мягкий, нескандальный. По крайней мере, была такой. Но вот сегодня меня прямо бомбануло. Я впервые сказала матерное слово незнакомому человеку. И совершенно не жалею об этом.
прочитано 4012 раз

Я ехала в такси из массажного салона, красивая, довольная, в колготках с кисочками. Знаете такие колготки, похожие на чулочки? Я была просто чудо как хороша! Я ехала в фитнес-клуб, заниматься! Я готовила ножки и душу к весне! Я напевала веселые мелодии и крутила локон на пальчике. Я была довольна как стадо сытых слонов, хотя весь день послушно ела куриную грудку и брокколи.

– Скоро весна! Я еду заниматься! Буду стройная, красивая, ух! – сказала я больше в окно, чем таксисту.

Просто слова распирали грудь, лезли наружу. Мне хотелось обнимать весь мир, целовать его взасос. Абсолютное, глупое, предвесеннее счастье.

Вдруг с переднего сидения раздался шипящий, недовольный, практически старческий голос:

– Ну, живи, коза, пока живется. Десять лет тебе осталось. А потом уже ни один мужчина тобой не заинтересуется!

– Что же это со мной случится за десять лет? – спрашиваю. В утиль сдадут, что ли?

– Можно и так сказать. Для женщины это срок.

– А сколько вам самому лет, позвольте поинтересоваться?

– 47, а что?

– Черт возьми! По вашим же расчетам, вы уже лет пять, как утиль!

Мужчина обиделся, закряхтел и насупился.

– Для мужчины возраст – не главное! – парировал он. – Мужчину любят за другое.

– За что, позвольте узнать?

– Мужчина зарабатывает!

– Не могу принять ваш аргумент! Только в очень хорошем настроении можно называть зарплату таксиста заработками! – с серьезной физиономией ответила я. – Так за что же вас любить?! Мало того, что пять лет как утиль, по вашим же расчетам, так еще и без денег.

– Я в свое время зарабатывал! Ой, как зарабатывал! Каждый день у меня был в кабаке столик зарезервирован! Столько попил, жаль, уже здоровье не то!

– Жаль! – говорю. – Надо было инвестировать. А то, выходит, ни здоровья у вас не осталось, ни денег.

– За деньги любят только продажные шмары! – легко парировал таксист. – Настоящая женщина зарплатой мужчины не интересуется!

– А чем же ей интересоваться? Возраст у вас уже почтенный, вы его сами в утиль отнесли. Моложе вы не выглядите, вас выдают пузико, морщины, лысина. Здоровье не как в молодости опять же. Денег нет. За что вас полюбить такого?

– Так меня любят! Любят! – яростно кричал таксист. Каждую неделю могу новую снимать! Потому, что я мужик!

– … ты, а не мужик! – впервые в жизни я ругалась матом на живого человека.

Хлопнула дверью и вышла. А мужик уехал, продолжая возмущаться продажностью баб.  

16 февраля 2017, 10:56

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