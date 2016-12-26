Синдром "вечного тусовщика"

Человек, пожалуй, самое предсказуемое существо в природе. Все мы рождаемся, познаем этот мир, получаем жизненные уроки и учимся на своих ошибках. В этом нет ничего плохого. Наверное, каждому человеку нужно допустить ряд ошибок, чтобы пришло понимание жизни и ее смысла.

Конечно, ошибки бывают разные. Бывают такие, которые стоят очень важных вещей, таких как репутация, честь, здоровье, иногда даже самой жизни – их допускать нельзя. А есть такие, которые совершает каждый, чтобы что-то понять в жизни и перейти на новый уровень своего развития.

Есть люди, убежденные в том, что умные учатся на ошибках других. Но жизнь ваша, и то, что чувствуете вы, не почувствует другой человек, то, что нужно пройти и понять вам, другой не поймет. Вы можете совершить одну и ту же ошибку, но сделать совершенно разные выводы. Я считаю, что именно путем проб и ошибок человек движется вперед и учится осознанно смотреть на вещи. Это как понимать, что лимон кислый, потому что пробовал его, или просто знать о том, что он кислый, со слов других людей. А ведь кто-то даже получает удовольствие от дольки лимона, особенно при ее правильном сочетании с другими продуктами. Думаю, вы поняли, о чем я говорю.

С так называемыми уроками жизни мы встречаемся на каждом шагу, но есть определенный возраст, в котором сама природа велит наступить на грабли и набить пару шишек на лбу. Так называемый переходный возраст у всех начинается в разное время, но приходит к каждому. В этот период перестраивается организм человека, в нем происходят гормональные изменения, которые влияют на психологическое состояние личности. Мы все начинаем искать себя, начинаем по-новому смотреть на мир, и именно в этом возрасте хочется все попробовать, хочется познать самого себя. В этот период, как правило, люди пробуют алкоголь и табак, изучают свои ощущения, ведут себя странно, даже немного эксцентрично, что может проявляться не только в поведении, но и в образе жизни, в стиле одежды и во внешнем виде в целом. Все мы через это прошли. И это нормально.





Именно в переходном возрасте молодежь начинает группироваться, формируются так называемые тусовки. Они начинают ходить в ночные клубы, собираются на квартирах, в подъездах. Кто-то скажет, что это ужасно. Но я скажу: куда ужаснее, когда в этот период люди сидят дома под гнетом родительской морали. Объясню почему. Рано или поздно природа все равно возьмет свое, никуда от этого не деться. И лучше, чтобы "свое" она взяла в подходящее время. Как правило, люди, которые в счастливые подростковые годы просидели дома, перебарывая свои естественные инстинкты, становясь вольными птицами, начинают наверстывать упущенное. И вот перед нами он, человек с синдромом "вечного тусовщика". В то время как его сверстники, нагулявшись, строят карьеру и семью, он познает прелести подросткового возраста.

К 30 годам среднестатистический человек если не обзавелся семьей, то уже начинает всерьез задумываться о ее создании. Как правило, в этом возрасте он понимает, чего хочет от жизни, он уже научился брать ответственность за свою жизнь. К этому времени организм тоже перестраивается и требует более трепетного отношения к себе. Люди начинают тщательнее следить за здоровьем: правильно питаются, посещают спортзал. Меняются и интересы человека. Развитие и самореализация выходят на первый план. Но "вечный тусовщик", понимая, что он что-то упустил, пускается во все тяжкие.

Я часто посещаю мероприятия в силу своей работы. На них можно познакомиться с интересными людьми, наладить какие-то деловые связи и просто хорошо провести время. Часто на подобных светских мероприятиях можно встретить людей зрелого возраста, которые приходят, чтобы "потусить". Они получают от этого то же удовольствие, что и 15-летний подросток, впервые попробовавший покурить. Хочу заметить, что не все "вечные тусовщики" заболевают своим синдромом в осознанном возрасте, часть из них не может оставить клубную жизнь еще с юношеских лет. Они застревают в этом состоянии и не двигаются вперед чаще всего из-за страха ответственности.





Не зря существует поговорка "всему свое время". Если в 16–20 лет организм человека работает как "энерджайзер" – он может не спать несколько ночей подряд, быстро восстанавливается после большого количества выпитого алкоголя, то к 30 годам процессы старения замедляют не только метаболизм, но и энергоспособность в целом. И как бы "вечный тусовщик" ни молодился, природа берет свое. Важно понять, что тусовки – это не отдых! Алкоголь, громкая музыка в клубах, никотин – все это только раздражает нервную систему. И если в юношестве она еще как-то справлялась с перегрузками, то с возрастом организм припомнит все издевательства над ним.

Если вы понимаете, что синдром "вечного тусовщика" все еще с вами, попробуйте пересмотреть свои жизненные ценности. Найдите новые увлечения, займите себя работой или налаживаем личной жизни. Оставьте тусовки тем, чьи гормоны только начинают бурлить в крови, чтобы они выплескивали этот вулкан эмоций в ночной жизни.