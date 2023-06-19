BYD Tang: Что автопром китайский нам готовит

BYD Tang EV это китайский кроссовер, выполненный по последнему слову техники.

Просто перечислю несколько характеристик, а вы уже сами решите насколько автомобиль вам интересен. 4,3 секунды до сотни, 1000 километров без заправки, безукоризненное качество отделки и безупречная эргономика. Поехали!



КАК ВЫГЛЯДИТ:

Длиной чуть меньше пяти метров, автомобиль выглядит длиннее, за счет небольшой высоты: создается ощущение, как будто хищник припал к земле перед броском. Отчасти это правда, так как бросок у автомобиля впечатляющий, но об этому чуть позже.

Крыша с небольшим скосом и закруглением в задней части, там располагается третий ряд сидений. Солидная оптика и весьма симпатичная решетка радиатора (тут в последнее время фантазия автопроизводителей разгулялась не на шутку). Сзади все те же светодиодные фонари с замысловатым узором, соединенные через крышку багажника и надпись, которая расшифровывает аббревиатуру названия марки автомобиля: Build Your Dreams – Построй свои мечты.

Я бы не назвал внешний дизайн BYD Tang wow-фактором, но, тем не менее, целостен и разумен, и на 21-х дисках смотрится просто прекрасно.

КАК ВНУТРИ:

Стоит лишь сесть в этот автомобиль, и сомнений в том, что это премиум сегмент, не остается. Об этом кричит кожаный салон (кожа натуральная, привет экологам!), ручная отстрочка, огромный поворачивающийся экран в середине торпедо, панорамная крыша и светодиодная подсветка. Дизайн салона изящен и очень хорошо выдержан: отсутствие излишеств стало присуще китайским производителям не так давно.

Сиденья не просто удобные, а очень удобные. Обещанные тысяча километров пробега были накатаны во время выступлений по московской области, и отдыхать во время длительных поездок не хотелось. Функция массажа, кстати, есть не только на передних, но и на задних сидениях!

Обзорность в автомобиле просто прекрасная: посадка водителя учитывает все возможные мертвые зоны из-за дверных стоек, а 360-градусный обзор, с 3D-моделированием окружающего пространства и функция автоматической парковки помогут не зацепить внезапный столб или парковочное ограждение. Все для людей, все для водителя!

Вообще меня невероятно радует то, что китайские бренды впереди планеты всей внедряют в свои автомобили разработки, которые европейцы несколько лет цедили по чайной ложке, чтобы таким образом подогреть спрос на новые модели. А тут сразу ррррраз – и все фишки одной машине, причем в самом лучшем исполнении, без тормозов и глюков.

У меня еще не было ни одной машины, где можно было бы менять формат экрана с горизонтального на вертикальный и наоборот. Не могу сказать, что эта функция необходима как воздух, но, например, воспринимать дорожную карту в вертикальном формате удобнее, а листать приложения и выбирать музыку лучше в горизонтали, например. Поворот можно сделать виртуальной кнопкой на самом дисплее или дублирующей клавишей на руле.

Руль, кстати, небольшой и очень функциональный. Помимо кнопки поворота дисплея здесь можно управлять выдачей информации на приборную панель, медиасистемой и активным круиз-контролем. И здесь еще один большущий респект инженерам: удержание скорости включается сразу одной кнопкой. Не нужно сначала включать систему отдельной клавишей, а потом уже фиксировать скорость, как в очень-очень многих автомобилях. Нажал один раз, и скорость зафиксирована. Возможно двухэтапная активация автопилота отвечала каким-то европейским законам, и без этого машину нельзя было бы сертифицировать в Европе, но я рад, что BYD предложил более простое решение.

Второй ряд сидений выполнен в моем любимом формате – капитанский мостик: то есть, сзади здесь не диван, а два отдельностоящих кресла, с проходом между ними. Это позволяет проходить на третий ряд, не складывая пассажира вместе со спинкой кресла, а также создает ощущение комфортной обособленности. Кроме того, как я уже говорил, у каждого из кресел своя система массажа спины и обогрева.

Наконец, я не видел еще машин, где мне было бы комфортно сидеть на третьем ряду. До этого момента. Не то чтобы здесь можно было играть в футбол, но коленки уши не закрывают, а сами сиденья по удобству почти не уступают второму ряду при моих относительно скромных 170 см роста.

Добавлю еще пару моментов, связанных с медиа интерфейсом. Кнопки и надписи на экранах крупные, и попасть в них пальцем, не отвлекаясь от езды – задача абсолютно не сложная. Задержек интерфейса нет от слова “совсем”: быстродействие системы тоже повод для праздника. Единственная ложка дегтя – небольшие косяки с русификацией и прошивкой. Так, например, на заглавной странице красуется подсказка “вы можете сказать: … и дальше что-то в иероглифах”, видимо, намек на наличие голосового ассистента, до которого руки у русификаторов пока не дошли. А еще, например, при поиске обложки к песне “Битлз” умная система нарыла в недрах интернета картинку с альбома группы “Воровайки”. Я, конечно, понимаю, что битловость можно найти в практически любой современной группе, но эта параллель кажется чрезмерной при всем уважении участникам (режим иронии включен!).

Под конец еще раз о хорошем: бортовой компьютер работает на “андроиде”, что позволяет устанавливать сюда практически безграничное количество приложений, в том числе и Яндекс-навигатор, который прекрасно компенсирует отсутствие (как и у большинства китайских машин) Apple CarPlay и Android Auto. И раз уж мы провели параллели с телефонами, кроме внешних камер, помогающих при парковке и выполняющих функции видеорегистратора, здесь есть две камеры, фиксирующие изображение в салоне, и – да, при помощи специального приложения в интерфейсе машины можно делать селфи, не доставая телефона!

Бонус 1: камера может следить за состоянием водителя, и выдать предупредительный сигнал, если тот начнет клевать носом.

Бонус 2: каждая внутренняя камера снабжена специальной закрывающей шторкой, ибо, как гласит известная поговорка, “Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят”.

КАК ЕДЕТ:

Ну вот мы и подошли к самому вкусному. Поездка. Нужно отметить, кстати, что и здесь молодцы-китайцы срезали уже давно набивший оскомину угол в интерфейсе и сделали сложное простым. Для того чтобы поехать, не нужно нажимать на клавишу зажигания (хотя она тут есть). Достаточно лишь сдвинуть селектор, сделанный как дань традиции в виде джойстика коробки передач. И все, можно ехать. Кроме того, здесь (как и в некоторых других китайских электромобилях, кстати) можно выбрать, начинает ли автомобиль движение при отпускании педали тормоза или только когда вы нажмете на газ. Это жест в сторону водителей, привыкших к машинам с двигателем внутреннего сгорания и движению накатом.

Автомобиль оборудован двумя электродвигателями – по одному на каждую ось – и одним двигателем внутреннего сгорания. Суммарная мощность электродвигателей – 360 л.с.



А теперь к самому вкусному. Разгон у этого монстра – 4,3 секунды до сотни. Это на десятую секунды меньше, чем у BMW X5M. Сравните стоимость и сделайте выводы.

Выданная мне модель является гибридной, поэтому бесплатные парковки на нее не распространяются, а вот запас хода по сравнению с обычными “электричками” вырос, и еще как. От батареи BYD Tang едет двести километров на полном заряде. А потом еще восемьсот за счет бензинового двигателя. Это если упрощать. На деле ситуация чуть сложнее. Изначально автомобиль едет на электротяге, и лишь когда запас хода падает ниже 30 километров, подключается бензиновый двигатель, который либо поддерживает движение на скорости, либо просто заряжает электробатарею. Переключаться между режимом гибрида и электрики можно и вручную, но с учетом моих запросов и поездок, я наверно не заправлял бы бензин месяцами. Зарядка от обычной розетки на 220 вольт занимает пять-шесть часов. Красота!

Идет автомобиль мягко, жесткость подвески можно регулировать отдельными настройками, и все что вы слышите в салоне – шум рассекаемого воздуха и шорох асфальта под колесами. Кстати, вот шорох этот является слабым местом шумоизоляции автомобиля, и даже может мешать разговору по телефону через громкую связь. В авто премиум класса можно было бы этот момент, конечно, проработать тщательнее.



Максимальная скорость ограничена электронно, и составляет 180 км/ч по паспорту и 187 км/ч в реальности. Автомобиль, кстати, на этой скорости ведет себя прекрасно, великолепно управляется и держит дорогу.

КАК ЗВУЧИТ:

Dynaudio – акустика, которая часто встречается в китайском премиум-сегменте. В салоне Tang 12 динамиков, которые очень и очень хорошо звучат. Эквалайзер регулируется в четырех полосах: верх, середина, бас и суб-бас (или “тяжелый бас”, как написано в интерфейсе. Отвлекаясь от звука, я еще раз скажу, что поражен огромным количеством настроек в этом автомобиле, начиная от эквалайзера, профилей звучания и вариантами фокусировки звукового поля, заканчивая режимом рекуперации, степенью адаптивности подвески и дистанцией срабатывания экстренного торможения. Все это можно настроить, зафиксировать и сохранить в профиле водителя. Ну не красота ли?

Со всеми этими фишками машине требуется одно: доступ в интернет. Во время теста я раздавал доступ со своего мобильного телефона, но есть и более перманентное решение – поставить в автомобиль сим-карту, и тогда автомобиль не только подключается в режиме 24/7, но и сам может работать как точка доступа, раздавая вайвай водителю, пассажирам, да и вообще всем окружающим при условии наличия пароля.





КАК ГИТАРА:

Когда разложен задний ряд сидений, можно считать что багажника у вас нет. Пара пакетов с покупками может быть и влезет, но о размещении чего-то более существенного даже и не думайте. Но давайте взглянем на вещи трезво, часто ли вам приходится возить в автомобиле семерых человек? Если да, то задумайтесь о покупке микроавтобуса, хватит мучить свою легковушку.

Со сложенным третьим рядом BYD Tang может предложить огромное грузовое пространство в задней части салона. Скажем так, когда мы ездили на небольшое выступление со своим комплектом оборудования, две колонки, гитара, два огромных ящика с пультом и системой мониторинга и еще куча всего полезного поместились без лишних вопросов и сантиментов. В качестве доказательства – фото:

ВЫВОДЫ:

В общем, вы как хотите, а я теперь фанат этой марки. Современный интерфейс, крутейшие ездовые качества, и абсолютная премиальность подчеркнуты ценой, которая была бы в два раза выше, будь автомобиль европейским. Стоимость BYD у дилера – семь миллионов рублей. Кажется, у меня появилась новая машина мечты.