Воровал детали авто и попался на горячем: полицейские разоблачили ушлого москвича

Правоохранители задержали в Химках 36-летнего москвича. По версии следствия, он воровал детали авто — боковые зеркала. Подозреваемый попался на горячем, благодаря камерам наружного видеонаблюдения.
Как передает сайт "Вести Подмосковья", предполагаемый преступник вину признал. Хранители правопорядка обнаружили в его машине еще и государственные регистрационные знаки.
Интернет-издание "Подмосковье сегодня" отмечает, что задержанный сообщил о продаже краденого. В итоге зеркала удалось вернуть настоящему владельцу. Возбуждено уголовное дело.