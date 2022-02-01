Genesis G70: обновлять – так все!

В прошлом году я успел покататься на всех новых автомобилях Genesis после обновления линейки, и перед вами последний из них: Genesis G70. Из всей линейки это самый бюджетный автомобиль, цена на который в базовой комплектации составляет 3,2 миллиона рублей.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Редизайн модельного ряда отразился и в самой младшей модели корейского автопроизводителя. Разделенные на два сегмента фары стали узнаваемой и весьма яркой визитной карточкой Genesis. С подобным дизайнерским решением хорошо смотрятся пересекающие кузов линии, которые вкупе со сдвоенным патрубком выхлопной системы и спортивной формой багажника с приподнятой задней частью (читай: спойлер) создают очень спортивное настроение.

Задние фонари тоже разделены, а если продолжить линию разделяющего сегмента на крышку багажника, то надпись GENESIS попадает точно на нее. Красиво? Изящно!

За цвет “кофе с молоком” отдельное спасибо дизайнерам. Выезжая с автомойки, машина выглядит как кофейная карамель. На морозе, впрочем, лизать не рекомендую.

КАК ВНУТРИ:

Начинка у G70 гораздо скромнее и аскетичнее, чем у старших собратьев по линейке. Селектор АКПП выполнен в виде рукоятки, а не уже ставшей привычной шайбы. Огромный, по меркам конкурентов, экран, впрочем, здесь есть. И все 12,5 дюймов в вашем полном распоряжении.

На сиденьях тоже экономить не стали, и могу точно сказать, что автомобиль вполне тянет на свои деньги. Качество салона, превосходит все корейские аналоги (впрочем, будем справедливы, цена тоже повыше, чем у корейских коллег).

Обзорность приличная, передние стойки не закрывают вид на пешеходов и других участников движения, а вот боковая правая стойка иногда вместе с подголовником пассажирского сиденья перекрывает визуальную линию через заднее правое стекло. Впрочем, это зависит от того как настроит свое сидень пассажир. Подвинув его слегка вперед, проблем можно избежать.

КАК ЕДЕТ:

Продаваемые в России модели могут похвастаться большим разбросом в объеме и, что самое главное, мощности предлагаемых двигателей. От 197 л.с. в двухлитровом бензиновом до внушительных 370 лошадей в 3,3-литровом V6. На младшем движке время разгона 8,4 секунды, на старшем – 5,2 (а это уже что-то, кстати).

Полный привод предлагается на всех комплектациях, а в некоторых топовых – может быть использован задний привод. С учетом того, что даже некоторые из моделей BMW теперь выпускаются с передним приводом, ход смелый и невероятно крутой. И кто сказал, что Genesis это не про спорт?

Мягкой я бы эту машину не назвал. Да и излишне шумоизолированной тоже. Если только вы едете не по стеклу, шум колес, неровности дороги, лежачие полицейские – все это будет водить вокруг вас незримые хороводы и портить поездку. Восьмиступенчатая АКПП периодически проявляет задумчивость и намекает на то, что кто познал дзен, в шашки в плотном потоке не играет.

КАК ЗВУЧИТ:

Аналогично другим моделям, в G70 установлена "умная" акустика Lexicon, которая при среднем качестве обладает передовыми алгоритмами обработки звука и активного шумоподавления (о микрофонах, которые считывают шум, который потом в противофазе корректирует звук в машине, подавляя тем самым естественные шумы, я уже говорил много раз и вот сейчас тоже). Не могу сказать, чтобы мой внутренний меломан был в полном восторге, но и отвращения звук тоже не вызывает. Сделайте погромче, прибавьте басов и забудьте о тонких настройках. Дополнительный встроенный алгоритм обработки звука я бы все-таки включил, кстати. Это тот редкий случай, когда они улучшают картину.

Пользуясь случаем, хочу еще раз упомянуть высокое качество отделки салона, удобное и логичное расположение кнопок и электронную приборную панель, которой в этой комплектации не оказалось, но которая тоже у Genesis получилась очень круто.

КАК ГИТАРА:

Инструмент поместился в багажнике идеально, и мне, похоже, пора придумывать новый тест для багажника, потому что с этим не справляется разве что Смарт или мотоцикл. Багажник неглубокий, но просторный за счет ширины. Как и в любом уважающем себя автомобиле стоимостью больше трех миллионов, здесь есть электронный привод багажника, чтобы он открывался и закрывался при нажатии на кнопку.

ВЫВОДЫ:

Семимильными шагами идет по планете Genesis, осваивая рынки и завоевывая новых поклонников. Такое радикальное обновление не могло остаться незамеченным у конкурентов, поэтому уверен, что скоро мы увидим много интересного не только у корейских автопроизводителей, но и у других марок. Конкуренция это наше все, а глобализация уже случилась! Сам автомобиль G70 произвел на меня приятное впечатление, да и цена при выборе подходящей комплектации не будет так кусаться как у немецких или японских коллег. Впрочем, те накрутки, которые дилеры начали выставлять на модельный ряд Genesis могут свести на нет преимущество, заложенное, чтобы сделать рывок, но это уже совсем другая история.