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Авто
Genesis G70: обновлять – так все!

Genesis G70: обновлять – так все!

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
В прошлом году я успел покататься на всех новых автомобилях Genesis после обновления линейки, и перед вами последний из них: Genesis G70. Из всей линейки это самый бюджетный автомобиль, цена на который в базовой комплектации составляет 3,2 миллиона рублей.
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КАК ВЫГЛЯДИТ:

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Редизайн модельного ряда отразился и в самой младшей модели корейского автопроизводителя. Разделенные на два сегмента фары стали узнаваемой и весьма яркой визитной карточкой Genesis. С подобным дизайнерским решением хорошо смотрятся пересекающие кузов линии, которые вкупе со сдвоенным патрубком выхлопной системы и спортивной формой багажника с приподнятой задней частью (читай: спойлер) создают очень спортивное настроение.

Фото: Родион Газманов

Задние фонари тоже разделены, а если продолжить линию разделяющего сегмента на крышку багажника, то надпись GENESIS попадает точно на нее. Красиво? Изящно!

За цвет “кофе с молоком” отдельное спасибо дизайнерам. Выезжая с автомойки, машина выглядит как кофейная карамель. На морозе, впрочем, лизать не рекомендую.

КАК ВНУТРИ:

Начинка у G70 гораздо скромнее и аскетичнее, чем у старших собратьев по линейке. Селектор АКПП выполнен в виде рукоятки, а не уже ставшей привычной шайбы. Огромный, по меркам конкурентов, экран, впрочем, здесь есть. И все 12,5 дюймов в вашем полном распоряжении.

Фото: Родион Газманов

На сиденьях тоже экономить не стали, и могу точно сказать, что автомобиль вполне тянет на свои деньги. Качество салона, превосходит все корейские аналоги (впрочем, будем справедливы, цена тоже повыше, чем у корейских коллег).

Обзорность приличная, передние стойки не закрывают вид на пешеходов и других участников движения, а вот боковая правая стойка иногда вместе с подголовником пассажирского сиденья перекрывает визуальную линию через заднее правое стекло. Впрочем, это зависит от того как настроит свое сидень пассажир. Подвинув его слегка вперед, проблем можно избежать.

КАК ЕДЕТ:

Продаваемые в России модели могут похвастаться большим разбросом в объеме и, что самое главное, мощности предлагаемых двигателей. От 197 л.с. в двухлитровом бензиновом до внушительных 370 лошадей в 3,3-литровом V6. На младшем движке время разгона 8,4 секунды, на старшем – 5,2 (а это уже что-то, кстати).

Полный привод предлагается на всех комплектациях, а в некоторых топовых – может быть использован задний привод. С учетом того, что даже некоторые из моделей BMW теперь выпускаются с передним приводом, ход смелый и невероятно крутой. И кто сказал, что Genesis это не про спорт?

Фото: Родион Газманов

Мягкой я бы эту машину не назвал. Да и излишне шумоизолированной тоже. Если только вы едете не по стеклу, шум колес, неровности дороги, лежачие полицейские – все это будет водить вокруг вас незримые хороводы и портить поездку. Восьмиступенчатая АКПП периодически проявляет задумчивость и намекает на то, что кто познал дзен, в шашки в плотном потоке не играет.

КАК ЗВУЧИТ:

Аналогично другим моделям, в G70 установлена "умная" акустика Lexicon, которая при среднем качестве обладает передовыми алгоритмами обработки звука и активного шумоподавления (о микрофонах, которые считывают шум, который потом в противофазе корректирует звук в машине, подавляя тем самым естественные шумы, я уже говорил много раз и вот сейчас тоже). Не могу сказать, чтобы мой внутренний меломан был в полном восторге, но и отвращения звук тоже не вызывает. Сделайте погромче, прибавьте басов и забудьте о тонких настройках. Дополнительный встроенный алгоритм обработки звука я бы все-таки включил, кстати. Это тот редкий случай, когда они улучшают картину.

Фото: Родион Газманов

Пользуясь случаем, хочу еще раз упомянуть высокое качество отделки салона, удобное и логичное расположение кнопок и электронную приборную панель, которой в этой комплектации не оказалось, но которая тоже у Genesis получилась очень круто.

КАК ГИТАРА:

Инструмент поместился в багажнике идеально, и мне, похоже, пора придумывать новый тест для багажника, потому что с этим не справляется разве что Смарт или мотоцикл. Багажник неглубокий, но просторный за счет ширины. Как и в любом уважающем себя автомобиле стоимостью больше трех миллионов, здесь есть электронный привод багажника, чтобы он открывался и закрывался при нажатии на кнопку.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Семимильными шагами идет по планете Genesis, осваивая рынки и завоевывая новых поклонников. Такое радикальное обновление не могло остаться незамеченным у конкурентов, поэтому уверен, что скоро мы увидим много интересного не только у корейских автопроизводителей, но и у других марок. Конкуренция это наше все, а глобализация уже случилась! Сам автомобиль G70 произвел на меня приятное впечатление, да и цена при выборе подходящей комплектации не будет так кусаться как у немецких или японских коллег. Впрочем, те накрутки, которые дилеры начали выставлять на модельный ряд Genesis могут свести на нет преимущество, заложенное, чтобы сделать рывок, но это уже совсем другая история.

Фото: Родион Газманов

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Фото: Родион Газманов
1 февраля 2022, 16:14 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
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