Jaguar I-Pace: как урчат электрокоты?

Электромобиль от Jaguar, взявший три награды в разных категориях конкурса World Car of the Year, претерпел некоторые изменения перед готовящимся масштабным обновлением в 2022 году. Это был первый электромобиль, доставшийся мне на тест, поэтому теперь есть с чем сравнивать.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Вкусные цвета (да, я никогда не откажусь именно от этого термина: вкусный) – всегда были одной из сильных стильных сторон Jaguar и Land Rover. Специальная краска меняет оттенок в зависимости от освещения, и автомобиль от этого кажется живым и дышащим. В вещи нельзя влюбляться. А в живой автомобиль можно?

В случае с электрическим I-Pace дизайн был немного сдвинут на второй план в угоду аэродинамике, которая – наше все (от нее очень сильно зависит запас хода). Для этого, кстати, у первопроходца Range Rover Velar были отобраны дверные ручки, убирающиеся в корпус при движении. Обещали отдать, впрочем.

Для того, чтобы подчеркнуть современность автомобиля, были использованы жесткие линии на капоте и в нижней части дверей. Силуэт подчеркивает плечевая линия, проведенная от переднего крыла к заднему. Черная накладка на двери перекликается с черными рамками дверей и боковыми зеркалами.

КАК ВНУТРИ:

Интерьер Jaguar I-Pace выполнен довольно вычурно даже для линейки JLR, где некоторая оригинальность присутствует, в общем-то всегда. Двумя экранами (тремя, если считать приборную панель) сегодня никого не удивишь, а вот компоновка консоли, где на двух направляющих размещены кнопки управления АКПП и режимами движения, а под ними находится ниша для телефона – такое мне встречается впервые.

Шумоизоляция здесь, признаем, не на высоте. Лишние изоляционные материалы – лишний вес, а это, еще раз, критично для электромобиля, у которого главной маркетинговой цифрой сегодня является запас хода (у i-Pace, кстати, эта цифра одна из самых мощных в классе: 480 километров! Плавность хода при этой дальности обеспечивает управляемая пневмоподвеска, но мягкой я бы эту машину не назвал. Вместе с шумом колес в салон проходят вибрации от неровностей на дороге, стыки, люки и все остальные прелести наших родных дорог. Этот кот предназначен для городских поездок!

Сидеть в автомобиле в принципе удобно, однако излишне комфортными я бы эти кресла не назвал. Скорее, они тяготеют к спорту, ориентируясь на то, что на этой машине будут зажигать (благо, такая возможность тут есть).

Задние пассажиры сидят в тесноте и, возможно даже, в некоторой обиде. Так как лишние пассажиры несут в себе лишнюю нагрузку на электромоторы, инженеры Jaguar решили сделать их пребывание в автомобиле менее комфортным. Чтобы не напрашивались, видимо, на поездки. Зато через прорезь в водительском сиденьи можно наблюдать за дорогой.

Со времени первого выпуска автомобиля был переработан интерфейс бортовой медиасистемы. Что похвально - уменьшен отклик на нажатие на экран и в принципе повышена эргономичность меню и выбора функций. Для автомобиля 21 века это несомненный плюс. Меню остались, конечно, довольно сложными, но в московских пробках у меня было много времени, чтобы досконально во всем разобраться.

КАК ЕДЕТ:

Когда заканчиваются пробки, начинается веселье. Помимо экономичности главный плюс электромобиля - невероятная динамика. Даже совсем бюджетные варианты с электродвигателем дают сто очков вперед одноклассникам с двигателем внутреннего сгорания. Да, разгон 4,8 секунды до ста километров в час солидный показатель для городской машины, но дело еще в том КАК это происходит. Разгон абсолютно линейный, без рывка при переключении передач (здесь нет АКПП как таковой) и без снижения тяги по мере возрастания скорости. Ускорение будет почти таким же и при старте с нуля до ста, и при нажатии педали газа в пол на скорости 80.

Управляемость тоже на высоте: два независимых электродвигателя, адаптивная подвеска и, как я уже упоминал, куча алгоритмов, отвечающих за распределение крутящего момента, усилие на тормозные колодки и много других моментов, чтобы в поворотах машина вела себя как трамвай на рельсах. Так, в принципе, и происходит. Jaguar удалось сделать то, что не у всех производителей электротачек получилось: сохранить в электромобиле водительский азарт.

Еще пара слов про электричество на службе человечества. Если у вас нет доступа к трехфазный зарядке, за одну ночь вы автомобиль дома не зарядите. От 220 вольт с нуля автомобиль заряжается чуть ли не трое суток (!!!). Сократить время зарядки можно либо подведя нормальную мощность к машине (от 10 киловатт и выше) и специализированную зарядку (в комплектацию не входит), либо заряжаясь от источника постоянного тока (шоковые заправки, которых даже в Москве пока не так много). Зарядка от “постоянки” займет один час. Но если перед вами стоит хотя бы еще две машины, на день можно больше ничего не планировать.

КАК ЗВУЧИТ:

Meridian Sound – здесь ничего не поменялось: разлапистые верха и собранные четко оформленные низы, которые хочется сразу прибавить, чтобы получить хотя бы немного звукового давления. Правильно настроив, впрочем, можно начинать получать удовольствие. Как как звук двигателя здесь отсутствует как класс (именно – класс электромобилей), только и остается – слушать любимые треки или аудиокниги Филиппа К. Дика.

КАК ГИТАРА:

Гитара в походном чехле прекрасно разместилась в багажнике, но назвать багажник вместительным язык не повернулся. В принципе и машина-то сама рассчитана на небольшую компанию с небольшим грузом (не все свое нужно носить с собой). В идеале – водитель и один пассажир. Сложив задние сиденья (а это делается легко), впрочем, можно расширить грузовое пространство, а то и положить сзади пару человек горизонтально.

ВЫВОДЫ:

На самом деле, друзья, мы только слегка прикоснулись к чудесному будущему: к миру электромобилей. Впереди большие испытания в виде очередей на заправки, и дефицит парковок для электромобилей, по мере увеличения их количества. Многие автопроизводители уже объявили о своих грандиозных планах: от доведение доли автомобилей на электротяге до половины своего производства, до полного отказа от выпуска двигателей внутреннего сгорания в принципе. Будем надеяться, что прогресс будет успевать за амбициями, и мы увидим более емкие аккумуляторы, с меньшим временем, необходимым для зарядки. Лично я считаю, что будущее прекрасно. Более того, оно уже здесь.