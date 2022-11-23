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Авто
"Дороже АвтоВАЗа": стоимость нового автомобиля "Москвич" подсчитал эксперт

"Дороже АвтоВАЗа": стоимость нового автомобиля "Москвич" подсчитал эксперт

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На бывшем заводе "Рено" в Москве решили производить российские электрокары. Их долгожданный выпуск предвещает стране рывок в как в экономическом, так и в экологическом плане. Кроме того, напоминает Царьград, в свет готовятся выпустить новый "Москвич 3" с бензиновым турбомотором.

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Ценители отечественного автопрома вовсю обсуждают характеристики возрожденной модели. Скоро им удастся проверить функционал на практике. По данным RT, купить автомобиль желающие могут уже зимой. В столице старт продаж намечен на декабрь 2022 года, а в регионах на март 2023.

Вопрос лишь в том, какая цена будет у заветного транспортного средства. Автоэкперт Баканов подсчитал стоимость нового "Москвича" и готовящихся к выпуску электрокаров. По его словам, покупка любой из этих машин — удовольствие не из дешевых, ведь выложить за авто придется около 2,5-3 млн руб.

"Все эти новшества объединяет одно: по цене они будут дороже АвтоВАЗа или б/у иномарок", — цитирует позицию эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2022, 22:27 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
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