"Дороже АвтоВАЗа": стоимость нового автомобиля "Москвич" подсчитал эксперт

На бывшем заводе "Рено" в Москве решили производить российские электрокары. Их долгожданный выпуск предвещает стране рывок в как в экономическом, так и в экологическом плане. Кроме того, напоминает Царьград, в свет готовятся выпустить новый "Москвич 3" с бензиновым турбомотором.
Ценители отечественного автопрома вовсю обсуждают характеристики возрожденной модели. Скоро им удастся проверить функционал на практике. По данным RT, купить автомобиль желающие могут уже зимой. В столице старт продаж намечен на декабрь 2022 года, а в регионах на март 2023.
Вопрос лишь в том, какая цена будет у заветного транспортного средства. Автоэкперт Баканов подсчитал стоимость нового "Москвича" и готовящихся к выпуску электрокаров. По его словам, покупка любой из этих машин — удовольствие не из дешевых, ведь выложить за авто придется около 2,5-3 млн руб.
"Все эти новшества объединяет одно: по цене они будут дороже АвтоВАЗа или б/у иномарок", — цитирует позицию эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".