В Новой Москве школьница за рулем авто устроила смертельную аварию

В Новой Москве халатное отношение к управлению транспортным средством обернулось трагедией. Стало известно, что школьница села за руль машины и устроила аварию со смертельным исходом.

По данным сайта VSE42.RU, девушка врезалась в дорожный знак, в результате чего погибла. Кроме того, в ДТП пострадали еще три человека, они были госпитализированы. Известно, что подростка посадил за руль владелец транспортного средства.