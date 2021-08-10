В Новой Москве школьница за рулем авто устроила смертельную аварию

В Новой Москве халатное отношение к управлению транспортным средством обернулось трагедией. Стало известно, что школьница села за руль машины и устроила аварию со смертельным исходом.
По данным сайта VSE42.RU, девушка врезалась в дорожный знак, в результате чего погибла. Кроме того, в ДТП пострадали еще три человека, они были госпитализированы. Известно, что подростка посадил за руль владелец транспортного средства.
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