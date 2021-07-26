В Ивановской области женщина сбила 10-летнего ребенка

ДТП произошло в минувшее воскресенье. 31-летняя водительница ехала на "Жигулях" по улице Виноградова в Кинешме Ивановской области. Из-за строящего на остановке автобуса выбежал 10-летний ребенок. Автомобилистка не успела отреагировать и сбила мальчика.
К счастью, пострадавший отделался синяками и ушибами, его доставили в больницу. Как сообщает "Царьград", ГИБДД проводит проверку.
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