В Москве на ТТК столкнулись грузовик и 5 автомобилей

В Москве произошло серьезное ДТП. Уточняется, что на Сущевском Валу столкнулось пять автомобилей и грузовик.
В результате случившегося никто не пострадал, передает телеканал "360". Экспертам предстоит установить причину инцидента.
В Москве произошло серьезное ДТП. Уточняется, что на Сущевском Валу столкнулось пять автомобилей и грузовик.
В результате случившегося никто не пострадал, передает телеканал "360". Экспертам предстоит установить причину инцидента.
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