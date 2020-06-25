Внедорожник влетел в суперкар в центре Петербурга

Днем 25 июня на Провиантской улице в Петроградском районе в центре Санкт-Петербурга внедорожник Hyundai Тucson влетел в британский суперкар McLaren, передает Пятый канал. Английская иномарка завершала маневр, который начала, не убедившись в его безопасности. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Сам момент аварии сняли на видео камеры наружного наблюдения.