Внедорожник влетел в суперкар в центре Петербурга

Днем 25 июня на Провиантской улице в Петроградском районе в центре Санкт-Петербурга внедорожник Hyundai Тucson влетел в британский суперкар McLaren, передает Пятый канал. Английская иномарка завершала маневр, который начала, не убедившись в его безопасности. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Сам момент аварии сняли на видео камеры наружного наблюдения.
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