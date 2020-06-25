В Екатеринурге 11 экипажей ДПС ловили пьяного водителя

В Екатеринбурге в ночь на 24 июня за пьяным водителем на Audi гнались сразу 11 автомобилей ДПС, передает Life.ru. Пытаясь оторваться от преследования нарушитель проехал несколько перекрестков на красный свет. На пересечении Волгоградской и Лесной его удалось задержать.
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