Трое пострадавших: на северо-западе Москвы произошла массовая авария

Днем 10 июня на северо-западе Москвы произошла серьезная авария. На Звенигородском шоссе столкнулись четыре автомобиля.
По словам очевидцев, от сильного удара одна из машин перевернулась. В результате пострадали три человека, включая одного несовершеннолетнего.
На месте происшествия работают экстренные службы. Движение в районе ДТП затруднено. Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
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