В Волгограде люди погибли в жуткой аварии

В Волгограде произошло жуткое ДТП. Уточняется, что иномарка столкнулась с КамАЗом.
По данным РИА ФАН, в результате случившегося погибли три человека. Экспертам предстоит выяснить причины и обстоятельства происшествия.
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