В Москве откроют новый проспект

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился достроить в 2020 году проспект Генерала Дорохова, который соединит юго-западные участки Третьего транспортного кольца и МКАД. В настоящее время рабочие бетонируют опоры нового шоссе, сообщает "Вечерняя Москва".
Сообщается, что с проспекта можно будет съехать на Поклонную улицу. Он протянется от Минской улицы и пройдет вдоль железнодорожных путей Киевского направления Московской железной дороги.
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