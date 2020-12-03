На Кубани микроавтобус со школьниками попал в ДТП

На Кубани микроавтобус, перевозивший школьником, столкнулся с легковым авто. Сообщается о пострадавших.
Известно, что детей везли по направлению к учебному учреждению. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Царьград".
На Кубани микроавтобус, перевозивший школьником, столкнулся с легковым авто. Сообщается о пострадавших.
Известно, что детей везли по направлению к учебному учреждению. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Царьград".
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