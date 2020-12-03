В Подмосковье пассажирку зажало в салоне авто из-за аварии на трассе

В Московской области на трассе произошла авария. Уточняется, что столкнулись две легковушки.
В результате случившегося пассажирку одной машины зажало в кузове. Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавшую и передали врачам. Водители авто не пострадали, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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