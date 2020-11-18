Есть жертвы: последствия лобового столкновения автобуса и грузовика сняли на видео

На 65-м километре Мурманского шоссе в окрестностях города Лодейное поле в Ленинградской области лоб в лоб столкнулись микроавтобуса Fiat Ducato с 15 пассажирами и грузовик MAN, передает Пятый канал. Сообщается о двух жертвах аварии. Еще шесть человек попали в больницу, из них один находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Сети опубликовали видео, снятое на месте ДТП.
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