В Ижевске автоледи сбила ребенка-велосипедиста на пешеходном переходе

В Ижевске на пешеходном переходе сбили ребенка-велосипедиста. Уточняется, что женщина за рулем "Опель Астры" наехала на десятилетнего мальчика. Стоит отметить, что велосипедист не спешился перед пешеходным переходом. В результате случившегося ребенок велосипедист получил травмы, пишет ИА "Удмуртия".
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