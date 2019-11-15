Во Владивостоке электричка снесла грузовик на переезде

Во Владивостоке электричка буквально снесла грузовик, пересекавший железнодорожный переезд. Водитель транспортного средства намеревался проскочить перед поездом, но не успел.
По данным телеканала "360", состав врезался в машину. Два человека получили травмы, они находятся под присмотром врачей. Обстоятельства ЧП выясняются.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Сплю с сыном подруги
Вы любите анальный секс?
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!
Задай вопрос Наталии Власовой
Я приехала в Москву за богатым