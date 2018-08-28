Audi A8 Long: массажный кабинет с автопилотом

Давно ли вам делали массаж в вентилируемом кресле на скорости 200 километров в час? Думаю, такого в вашей жизни не было. И в моей тоже, пока я не побывал на водительском сиденье новенькой Audi A8 L.

Надо сказать, что разочарованию моему не было предела. Вы думаете, я не оценил по достоинству немецкий комфорт, утонченные формы, подсветку зеркала для макияжа и запах алькантары? Нет, конечно! Просто пожалел, что отпустил в этот вечер своего водителя.

Пропитаться наслаждением от этой машины, на мой взгляд, можно только в качестве пассажира. Очевидно, что покупать автомобиль почти за 10 миллионов и ездить на нем на работу или, не дай бог, на дачу в гордом одиночестве – это если не моветон, то точно какое-то неведомый тип легкого извращения.





Буква L (long) в названии, как нетрудно догадаться, говорит об удлиненном, более пяти метров, кузове. Это значит, что сзади можно спокойно разместиться с неземным комфортом. Кстати, массаж и встроенная вентиляция есть во всех сидениях этого представительского седана. Также как и раздельный климат-контроль для всех участников путешествия.

Ну, а кроме того, задних пассажиров ждут три съемных дисплея-планшета, подсветка всего, что только можно (от пяток до макушки), панорамная крыша с люком, дефлектор которого снижает уровень шума. В машине есть Wi-Fi, а в планшетах – интернет-браузер, телевидение, музыка и прочие развлечения. Насладиться звуком помогут 23 динамика аудиосистемы Bang & Olufsen 3D.





К слову, и защита пассажиров в новенькой A8 выполнена с умом: самая большая деталь кузова – сверхпрочная задняя панель из углепластика, которая на треть повышает общую жесткость кузова на кручение. А сам каркас пассажирского салона изготовлен из стальных компонентов горячей штамповки, что способствует уменьшению массы и повышению прочности.

Наверняка эти технические детали будут неинтересны владельцу Audi А8, зато водителю немецкого транспортного средства будет полезно узнать, что один из флагманов мирового автомобилестроения, к сожалению (а, может, и к счастью), пошел на поводу моды. О чем это я? Конечно, о "поколении Г", то есть гаджетоманов.





Механических кнопок и "крутилок" в машине практически нет, разве что громкость звука стереосистемы. Да и на том спасибо! Все остальное пространство заполнено сенсорными экранами и кнопками. Аварийка – и та сенсорная. Всего в салоне шесть дисплеев, многовато, на мой взгляд. Еще из странностей – отсутствие отсеков под всякую мелочь и крохотный бардачок.

А вот электроники в A8 хоть отбавляй: одних только ассистентов водителя здесь более 40. Их работу обеспечивают 12 ультразвуковых датчиков, пять камер кругового обзора, лазерный сканер в передней части и фронтальная инфракрасная камера. В принципе, машина может ехать сама с сильно расслабленным водителем за рулем (попрошу без намеков!).





Она сама держит полосу и даже входит в повороты, если видит разметку. Сама остановится в случае обнаружения препятствия. Но на российских дорогах не рекомендую пользоваться этим ассистентом. Зато адаптивный круиз-контроль – вещь нужная и полезная: встал за впереди идущим автомобилем и сиди, слушай музыку.

На ровных дорогах А8 управляется легко и безмятежно, скорость в 120 километров в час практически не чувствуется. Но крупные ямы и неровности сразу же возвращают с неба на землю: стыки чудо немецких инженеров проходит достаточно грубо. А ведь это – представительский класс.





В заключение хочется обратиться к потенциальным покупателям Audi A8 L и посоветовать им все-таки не отпускать своего водителя, как это опрометчиво сделал ваш покорный слуга. Хотя машина и создана в большей степени для пассажиров, но в качестве водителя на ней можно немного пощекотать свое самолюбие.



