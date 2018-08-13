Молодой водитель устроил массовую аварию в центре Омска

В ночь на 13 августа на пересечении проспекта Маркса и Ленинградской площади столкнулись ВАЗ-2115, Hyundai Solaris и Toyota Allion, сообщает портал gorod55.ru. По предварительным данным, аварию спровоцировал 20-летний водитель отечественной машины – он не предоставил преимущество движения двум иномаркам во время поворота налево.

За медицинской помощью обратились три человека – водитель ВАЗа, его 20-летний пассажир и 34-летняя пассажирка Hyundai. Признаков опьянения ни у кого из водителей обнаружено не было. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.